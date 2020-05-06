Bilim Kurulu nedir? Bilim Kurulu üyeleri kimlerden oluşuyor?

|Üye
|Üniversite/Daire
|Bölümü/Görevi
|Afşin Emre Kayıpmaz[35]
|Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
|Acil Tıp
|Ateş Kara
|Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
|Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
|Ahmet Demircan[29]
|Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
|Acil Tıp
|Levent Akın
|Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
|Epidemiyoloji
|Tevfik Özlü
|Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi
|Göğüs Hastalıkları
|Ayşegül Füsun Eyüboğlu
|Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
|Göğüs Hastalıkları
|Recep Öztürk
|İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi
|Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
|Firdevs Aktaş
|Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
|Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
|Serhat Ünal
|Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
|Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
|Alpay Azap
|Ankara üniversitesi Tıp Fakültesi
|Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
|Yeşim Taşova
|Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
|Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
|Hasan Tezer
|Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
|Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
|Şebnem Erdinç
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi
|Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
|Aydın Yılmaz
|SBÜ Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|Göğüs Hastalıkları
|Rahmet Güner
|Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Şehir Hastanesi
|Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
|Canan Ağalar
|SBÜ Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
|Müşerref Şule Akçay
|Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
|Göğüs Hastalıkları
|Akın Kaya
|Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
|Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
|İlhami Çelik
|Kayseri Şehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
|Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
|Levent Yamanel
|SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları
|Zeliha Tufan Koçak
|YÖK Yürütme Kurulu Üyesi
|Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
|Serap Şimşek Yavuz
|İstanbul Tıp Fakültesi
|Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
|Mehmet Doğanay
|Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
|Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
|Figen Çizmeci Şenel[28]
|Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü
|Başkan
|Gülay Korukluoğlu
|Ulusal Viroloji Laboratuvarı
|Sorumlu
|Ayla Aydın
|Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Dairesi
|Başkan
|Ali Göktepe
|Sağlık Bakanlığı Sağlık Tehditleri Erken Uyarı ve Cevap Dairesi
|Başkan
|Selçuk Kılıç
|Biyolojik Ürünler Dairesi
|Başkan
|Cemil Güneş
|
|Hukuk Müşaviri
|Pınar Okyay
|Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi
|Halk Sağlığı
|Selma Metintaş
|Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
|Halk Sağlığı
|Deniz Çalışkan
|Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
|Halk Sağlığı
|Seçil Özkan
|Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
|Halk Sağlığı
|Ali Özer
|İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi
|Halk Sağlığı
|Mustafa Öztürk
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi[36]
|Halk Sağlığı
|Ahmet Tevfik Sünter
|Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
|Dahili Tıp