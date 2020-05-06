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Ekonomi
Haber Giriş: 06 Mayıs 2020 - 11:07,

Bilim Kurulu nedir? Bilim Kurulu üyeleri kimlerden oluşuyor?

Dünyayı saran koronavirüs salgınına karşı Sağlık Bakanlığı tarafından Bilim Kurulu oluşturulmuştu. Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, yeni tip corona virüsü ile mücadelede son durumu görüşmek için video konferans yöntemiyle sık sık bir araya geliyor. İlk etapta 26 kişiden oluşan Bilim Kurulu üyelerinin sayısı daha sonra artmıştı. Peki, Bilim Kurulu nedir? Bilim Kurulu üyeleri kimlerden oluşuyor?

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1
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Türkiye'nin koronavirüs tehdidine yönelik attığı ilk adımlardan biri de Bilim Kurulu'ydu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın talimatıyla bir araya getirilen Bilim Kurulu'nun üyelerinin daha sonradan arttırılmasıyla 26 olan sayısı 38 oldu. Peki, Bilim Kurulu nedir? Bilim Kurulu üyeleri kimlerden oluşuyor?

2
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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Türkiye'de Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs pandemisi nedeniyle KOVID-19 hastalığı ile mücadele için 10 Ocak 2020 tarihinde oluşturulan danışma kurulu. Enfeksiyon, mikrobiyoloji, viroloji, iç hastalıkları, yoğun bakım ve göğüs hastalıkları alanında üniversitelerde akademisyen olarak çalışan tıp bilimcilerinden oluşturulan kurul, 38 kişiden oluşmakla beraber başkanlığını Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yapmaktadır.

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ÜyeÜniversite/DaireBölümü/Görevi
Afşin Emre Kayıpmaz[35]Başkent Üniversitesi Tıp FakültesiAcil Tıp
Ateş KaraHacettepe Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Enfeksiyon Hastalıkları
Ahmet Demircan[29]Gazi Üniversitesi Tıp FakültesiAcil Tıp
Levent AkınHacettepe Üniversitesi Tıp FakültesiEpidemiyoloji
Tevfik ÖzlüKaradeniz Teknik Üniversitesi Tıp FakültesiGöğüs Hastalıkları
Ayşegül Füsun EyüboğluBaşkent Üniversitesi Tıp FakültesiGöğüs Hastalıkları
Recep Öztürkİstanbul Medipol Üniversitesi Tıp FakültesiEnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Firdevs AktaşGazi Üniversitesi Tıp FakültesiEnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Serhat ÜnalHacettepe Üniversitesi Tıp FakültesiEnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Alpay AzapAnkara üniversitesi Tıp FakültesiEnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Yeşim TaşovaÇukurova Üniversitesi Tıp FakültesiEnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Hasan TezerGazi Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Enfeksiyon Hastalıkları
Şebnem ErdinçSağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Eğitim Araştırma HastanesiEnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Aydın YılmazSBÜ Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma HastanesiGöğüs Hastalıkları
Rahmet GünerAnkara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Şehir HastanesiEnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Canan AğalarSBÜ Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma HastanesiEnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Müşerref Şule AkçayBaşkent Üniversitesi Tıp FakültesiGöğüs Hastalıkları
Akın KayaAnkara Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Enfeksiyon Hastalıkları
İlhami ÇelikKayseri Şehir Eğitim Ve Araştırma HastanesiEnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Levent YamanelSBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma HastanesiYoğun Bakım ve İç Hastalıkları
Zeliha Tufan KoçakYÖK Yürütme Kurulu ÜyesiEnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Serap Şimşek Yavuzİstanbul Tıp FakültesiEnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Mehmet DoğanayErciyes Üniversitesi Tıp FakültesiEnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Figen Çizmeci Şenel[28]Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon EnstitüsüBaşkan
Gülay KorukluoğluUlusal Viroloji LaboratuvarıSorumlu
Ayla AydınSağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar DairesiBaşkan
Ali GöktepeSağlık Bakanlığı Sağlık Tehditleri Erken Uyarı ve Cevap DairesiBaşkan
Selçuk KılıçBiyolojik Ürünler DairesiBaşkan
Cemil Güneş Hukuk Müşaviri
Pınar OkyayAdnan Menderes Üniversitesi Tıp FakültesiHalk Sağlığı
Selma MetintaşOsmangazi Üniversitesi Tıp FakültesiHalk Sağlığı
Deniz ÇalışkanAnkara Üniversitesi Tıp FakültesiHalk Sağlığı
Seçil ÖzkanGazi Üniversitesi Tıp FakültesiHalk Sağlığı
Ali Özerİnönü Üniversitesi Tıp FakültesiHalk Sağlığı
Mustafa ÖztürkSağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi[36]Halk Sağlığı
Ahmet Tevfik SünterOndokuz Mayıs Üniversitesi Tıp FakültesiDahili Tıp

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