Türkiye'nin koronavirüs tehdidine yönelik attığı ilk adımlardan biri de Bilim Kurulu'ydu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın talimatıyla bir araya getirilen Bilim Kurulu'nun üyelerinin daha sonradan arttırılmasıyla 26 olan sayısı 38 oldu. Peki, Bilim Kurulu nedir? Bilim Kurulu üyeleri kimlerden oluşuyor?