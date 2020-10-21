Bilim Kurulu ne zaman toplanacak? Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplantısı için gözler resmi açıklamada!
Bilim Kurulu toplantısı toplantısı ne zaman? Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı salgın sürecinde gündemde yer almaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleşen ve koronavirüste son durumun değerlendirildiği kritik toplantıda geçen hafta aşı çalışmaları, eğitim öğretim dönemi ve bölgelere göre koronavirüs vaka sayısı ele alındı. Gözler şimdi bu haftaki Bilim Kurulu toplantısının tarihinde. İşte, bu haftaki Bilim Kurulu toplantısının tarihi ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarıyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Bilim Kurulu toplantısının ne zaman yapılacağı son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. Türkiye'nin koronavirüs gündeminde, Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 14 Ekim Çarşamba günü gerçekleşen toplantı sonrası açıklamalara bulunmuş aşı için iki haftayı işaret etmişti. Ancak bu haftaki toplantının tarihi henüz belli değil.
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BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı en son 14 Ekim Çarşamba günü toplanmıştı. Toplantı sonrası Bakan Koca önemli açıklamalar yapmıştı. Ancak bu haftaki toplantının tarihi henüz belli olmadı. Detaylar belli olduğu zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
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BAKAN KOCA'NIN GEÇEN HAFTAKİ AÇIKLAMALARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, yerli aşı çalışmalarıyla ilgili olarak, "Aşı çalışmalarını doğrudan yöneten uzmanlar bulunmaktadır. 600 kişilik ekip tarafından bu çalışmalar yürütülmektedir. Şu an aşılarından 2'si insan deney aşamasına yakındır" dedi. Öte yandan Bakan Koca, 'İstanbul'da vaka sayılarının yüzde 50 artması nedeniyle yeni önlemler alınacak mı?' sorusuna, "İstanbul'da genel olarak geriye dönüşlerle birlikte bir artış bekliyorduk. Biz şuan kısıtlama anlamında bir tedbiri düşünmüyoruz" şeklinde cevap verdi.
Sağlık Bakanı Koca, bazı törenler ve toplu etkinliklerin yapıldığı ayların geride bırakıldığına dikkati çekerek, "Kapalı alanlar çok daha büyük önem kazandı. Aynı ortamda çalışan kişilerin karşılıklı güvence varmış gibi tedbir almadıklarını duyuyoruz. Bu konuda dikkatli olmalıyız. Bu dönemde virüsün yayılma mecralarına iş yerleri de eklenecek. Maske kuralından ödün verilmemelidir." diye konuştu.
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Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Aşı konusundaki gelişmeler salgına karşı tam bir güvence olarak görülmemelidir. Koronavirüs bulaştığı kişide iki veya üç hafta sonra iz bırakmayacağı hatta fark edilemeyeceği gibi bu süre hayatının en çetin günleri de olabilir. Aşı konusundaki gelişmeler ise çok yol alınmış olmasına rağmen böyle kısa günlerle ifade edilemez. En önemlisi aşı yaygın olarak yapılabileceği güne kadar kendini virüsten koruyabilenler için bir çare olacaktır. Aşı kendisini virüsten koruyamayanlar için çare değildir.