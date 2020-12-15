Bilim Kurulu ne zaman toplanacak? Sağlık Bakanı Koca'nın açıklaması bekleniyor!
Bilim Kurulu toplantısının tarihi, hafta başında gerçekleşen Kabine toplantısının ardından gündeme geldi. Yeni koronavirüs önlemleri, aşı çalışmaları ve koronavirüs salgınında son durumun değerlendirildiği Bilim Kurulu toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleşiyor. Geçtiğimiz hafta toplantının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Koca, aşının ay sonu itibarıyla sağlık çalışanlarından başlamak üzere uygulanacağını belirtmişti. Peki, Bilim Kurulu ne zaman toplanacak? İşte, ayrıntılar.
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1
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Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı son dakika gelişmeler ile takip ediliyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede son durumu görüşmek için gerçekleşen toplantıda, illere göre vaka sayısı ve yeni tedbirler istişare ediliyor. Bilim Kurulu toplantısının bu haftaki tarihi henüz belli olmazken geçtiğimiz hafta Bakan Koca önemli açıklamalarda bulunmuştu.
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BİLİM KURULU NE ZAMAN TOPLANACAK?
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının tarihi henüz belli değil. Toplantı genellikle çarşamba günleri düzenleniyor. Toplantının tarihiyle ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
Sağlık Bakanı Koca'nın başkanlığında gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısı geçtiğimiz hafta toplanmıştı. Bakan Koca şunları açıklamıştı;
Hatay, Adana, Samsun, Antalya, Mersin ve Ordu'da vaka sayılarımız artmaya devam ediyor. Hastanelerimiz, yoğun bakımlarımız ciddi yük altında. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Konya, Sivas, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te vaka artışı düşmeye başladı.
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Aşı daha önce 11 Aralık'tan sonra gelecek demiştim. Zannediyorum 3-4 gün içerisinde aşı ülkemize gelebilir. Bütün izinleri alınmış oldu. Geldikten sonra da Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nda iki hafta güvenlik testleri yapıldıkttan sonra kullanıma geçilmiş olacak. Bu iki haftalık testten geçmeden izin vermiyoruz. Ay sonu itibarıyla sağlık çalışanlarımızdan başlamış olacağız. Önümüzdeki günlerde 20 milyon dozun ilk 3 milyonu gelmiş olacak.
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Hamileler ve 18 yaş altı için şu an düşünülmüyor. Ama 18 yaş altı için de Çin'de çalışma devam ediyor. 18 yaş altı için uygulamaların sonuçları haziran ayına kadar çıkmış olacak.
Geçen hafta başı başlayan tedbirlerle birlikte gelecek hafta sonuçları daha net göreceğimizi düşünüyoruz. Şu an görünen bu kısıtlamaların yer yer sonuç verdiği. Tam değerlendirmeyi gelecek hafta daha yapmak mümkün. Şu an yeni bir kısıtlama için erken olduğunu, gelecek hafta bu konuyla ilgili salgının seyri belirleyecek.