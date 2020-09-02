Bilim Kurulu ne zaman toplanacak? Gözler Bilim Kurulu toplantısı açıklamalarına çevrildi
Bilim Kurulu toplantısı, pandemi sürecinde önemli kararların alındığı merci olması sebebiyle bugün de yakından takip edilecek. Koronavirüs vakalarındaki artış ve hastalığın seyrindeki yeni verilerin ele alınacağı Bilim Kurulu toplantısı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında gerçekleşecek. Peki, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sonrasında açıklama yapacağı Bilim Kurulu ne zaman toplanacak? İşte, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman ve saat kaçta yapılacak sorusunun cevabı ve detaylı bilgiler
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Bilim Kurulu toplantısı ile mevcut durum gözden geçirilip Koronavirüs salgınının son durumu ele alınacak. Alanlarında uzman olan bilim insanlarının görüş belirteceği toplantıda, tedbire yönelik kararlar alınıp alınmayacağı noktasında detaylar gündemde yer alacak. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman saat kaçta gerçekleşecek? İşte, o konu hakkında merak edilen tüm detaylar
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Bilim Kurulu toplantısı, 2 Eylül Çarşamba günü saat 17.00'da başlayacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında toplanacak olan Bilim Kurulu, Koronavirüs vakalarının ele alınacağı, aşı ve tedavi gelişmelerinin konuşulacağı, vaka sayılarının artışında alınacak olan önlemlerin konuşulacağı merci olacak.
Toplantının ardından alınan kararlar ve çıkan sonuçlar, akşam 18.00 itibariyle basın mensuplarıyla paylaşılacak.
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’EN ETKİN ÖNLEM, MESAİLERİN KADEMELENDİRİLMESİ’
Vaka artışlarının sürmesi halinde alınması gereken tedbirlere yönelik önerilerde bulunan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Bir defa sokağa çıkma yasakları, iş yeri kapatmaları, artık devlet tarafından da halk tarafından da uygulaması zor tedbirler; ama bunlara gerek kalmadan arada yapılabilecek şeyler var. Bunlardan birincisi ki bence en önemlisi mesailerin kademelendirilmesi, esnek çalışma kamuda sağlandı; ama aynı anda çok sayıda kişinin aynı zaman diliminde işte olması için mecburen kalabalık toplu taşıma araçlarına binmeleri lazım. Bu da kalabalığı artırıyor. Halbuki mesaileri kademelendirirseniz, insanlar bir grup 08.30da gider, bir grup 09.00da, bir grup 09.30da, dönüşleri de farklı saatlerde olduğu için bu kalabalıkları önlersiniz diye konuştu.
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’VİRÜS BULAŞTIRACAK KİŞİLERİ TARAMALIYIZ’
Düğünler, taziyeler, asker uğurlama törenleri gibi salgın açısından risk oluşturan toplanmalara kesin sayı sınırlamaları koyulmasını öneren Prof. Dr. Ceyhan, "’Taziye evine aynı anda en fazla 15 kişi girecek’ dersiniz; çünkü öbür türlü kontrol etmeniz çok zor. Bizim canımızı en çok bir kaynaktan çıkan ve çok yayılan yayılmalar yakıyor. Üçüncüsü şehirler arası dolaşımı biraz kayıt altına almalıyız. Dördüncüsü test politikamızı mutlaka organize etmeliyiz yani daha çok virüs bulaştıracak kişilere kaydırmalıyız. Sağlık personeli, hizmet sektöründe çalışanlar, gişe ve danışma memurları, şoförler, uçaklarda kabin görevlileri gibi böyle bir günde çok sayıda kişiyle yüz yüze temas kuran grupları taramalıyız" dedi.