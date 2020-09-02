Bilim Kurulu ne zaman toplanacak? Gözler Bilim Kurulu toplantısı açıklamalarına çevrildi

’EN ETKİN ÖNLEM, MESAİLERİN KADEMELENDİRİLMESİ’ Vaka artışlarının sürmesi halinde alınması gereken tedbirlere yönelik önerilerde bulunan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Bir defa sokağa çıkma yasakları, iş yeri kapatmaları, artık devlet tarafından da halk tarafından da uygulaması zor tedbirler; ama bunlara gerek kalmadan arada yapılabilecek şeyler var. Bunlardan birincisi ki bence en önemlisi mesailerin kademelendirilmesi, esnek çalışma kamuda sağlandı; ama aynı anda çok sayıda kişinin aynı zaman diliminde işte olması için mecburen kalabalık toplu taşıma araçlarına binmeleri lazım. Bu da kalabalığı artırıyor. Halbuki mesaileri kademelendirirseniz, insanlar bir grup 08.30da gider, bir grup 09.00da, bir grup 09.30da, dönüşleri de farklı saatlerde olduğu için bu kalabalıkları önlersiniz diye konuştu.