Bilim Kurulu ne zaman toplanacak? Bu hafta Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Gözler Bakan Koca'da..
Koronavirüs Bilim Kurulu kabine toplantısı öncesinde toplanacak. 1 Haziran’da başlayan kademeli normalleşme süreci devam ederken, kritik toplantıda 21 Haziran sonrasında atılacak yeni adımların değerlendirilmesi bekleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlık edeceği Bilim Kurulu toplantısında aşılama takvimi ve yerli aşı çalışmalarında gelinen son durumun da ele alınması ön görülüyor. İllerin vaka yoğunlukları ve salgının seyri de toplantıda masada olacak. Bilim Kurulu tavsiye kararları Kabine Toplantısı'na yön verecek. Peki, bu hafta Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? İşte, kritik toplantıya dair ayrıntılar.
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Bilim Kurulu toplantısı ne zaman sorusu milyonlar tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. Corona virüs salgınına dair bilgi ve fikir alışverişinin yapılacağı Bilim Kurulu toplantısında normalleşme adımlarında alınan sonuçların ana gündem maddesi olması bekleniyor. Kritik Bilim Kurulu Toplantısı en son geçen hafta 9 Haziran Çarşamba günü gerçekleşmişti. Bu haftaki toplantının da çarşamba günü yapılması bekleniyor.
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BİLİM KURULU NE ZAMAN TOPLANACAK?
Bilim Kurulu Toplantısı'nın tarihi henüz belli olmadı. Ancak Bilim Kurulu genellikle çarşamba ya da perşembe günü toplanıyor. Bu bilgilere göre bu haftaki toplantının 16 Haziran tarihinde yapılması ön görülüyor.
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BAKAN KOCA'NIN SON AÇIKLAMALARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9 Haziran'da bir araya gelen Koronavirüs Bilim Kurulu öncesi çok önemli bir duyuru yaptı. Aşılamada yaş gruplarının 5'er 5'er indirildiğini belirten Bakan Koca, "Yarından itibaren aşılama 45 yaşa düşecek" dedi. Bakan Koca ayrıca hafta başında 4,2 milyon doz BioNTech aşısının daha Türkiye'ye geleceğini açıkladı.
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Bakan Koca, sağlık çalışanlarına uygulanması tartışılan hatırlatma dozu ile ilgili, sağlık çalışanlarına uygulanan ilk aşının üzerinden önümüzdeki hafta 6 ay geçmiş olacağını hatırlatarak, "Biz onlarla ilgili çalışma yapıyor olacağız. Çalışmanın amacı immün yanıtına bakıp, antikora bakıp, hücresel yanıtını görüp, Sinovac, Biontech ve Faz-3 yerli aşımızı uygulayacağız. Aradaki yanıtı göreceğiz ve karşılaştıracağız. Devamında sonuca göre rapel (pekiştirme) doz eylülde devreye girecek" dedi.
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AY SONU AŞI YAŞI HEDEFİ 20
Bakan Koca, "Aşı miktarının giderek artması salgın için önemli. Biz o nedenle belirlenen Uğur Hoca'nın bahsettiği şekliyle 30 milyon doz ay sonuna kadar gelirse ay sonuna kadar 20 yaşa kadar indirmek istiyoruz. Yarından itibaren aşılama yaşı aşağıya inmiş olacak. Pazartesi biraz daha gelecek, haftaya çarşamba biraz daha indirmiş olacağız yaşı" ifadelerini kullandı.