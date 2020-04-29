Bilim Kurulu ne zaman toplanacak? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman?
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 5 bin 18 kişinin iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 38 bin 809'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 2392 kişiye Kovid-19 tanısı konduğunu, 92 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 114 bin 653, can kaybının ise 2992 olduğunu bildirdi. Gözler şimdi Koronavirüs Bililim Kurulu'nun yeni toplantısında. Peki, Bilim Kurulu ne zaman toplanacak? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman?
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Koronavirüs Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede son durumu görüşmek için video konferans yöntemiyle toplantılar yapmaya devam ediyor. Yapılan toplantıların ardından, alınacak önlemler ve süreç masaya yatırılıyor. İşte, 'Bilim Kurulu toplantısı ne zaman?' sorusunun yanıtı...
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Bilim Kurulu bugün toplanıyor. Koronavirüs Bilim Kurulu saat 14.00’te video konferans yöntemiyle toplanacak. Vaka artışı ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek, yeni önlemler ele alınacak.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde basın açıklaması yapacak.