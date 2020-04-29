Gündem Haber Giriş: 29 Nisan 2020 - 10:25 , 29 Nisan 2020 - 10:26

Bilim Kurulu ne zaman toplanacak? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman?

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 5 bin 18 kişinin iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 38 bin 809'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 2392 kişiye Kovid-19 tanısı konduğunu, 92 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 114 bin 653, can kaybının ise 2992 olduğunu bildirdi. Gözler şimdi Koronavirüs Bililim Kurulu'nun yeni toplantısında. Peki, Bilim Kurulu ne zaman toplanacak? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman?