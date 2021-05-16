Bilim insanlarından ortak çağrı: Wuhan'daki laboratuvardan sızdığı teorisi ciddiye alınmalı
Önde gelen bilim insanları Kovid-19'un Wuhan'daki laboratuvardan sızdığı teorisinin ciddiye alınması gerektiğini ve DSÖ'nün bunu 'dengeli bir şekilde değerlendiremediğini' iddia etti.
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İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor.
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Salgının başladığı günden beri 163 milyonun üzerinde insana bulaşan virüs dünya genelinde 3.3 milyonun üzerinde insanın hayatına mal oldu.
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Virüs ile ilgili onlarca iddia ve komplo teorisi de bulunuyor Onlardan bir tanesi de virüsün Wuhan'daki bir laboratuvarda üretildiği ve buradan sızdıktan sonra pandemiye neden olduğuydu.
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Bu iddia ile ilgili flaş bir çağrı geldi. ABD, İngiltere, Kanada ve İsviçre'den 18 uzman, laboratuvar ihtimalinin değerlendirilmesini istiyor
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Cambridge Üniversitesi'nden klinik mikrobiyolog Ravindra Gupta ve Fred Hutchinson Kanser Araştırması'nda virüslerin evrimini inceleyen Jesse Bloom dahil olmak üzere önde gelen 18 bilim insanı, salgının kökenini belirlemek için hala daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunun altını çizdi.
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Bilim insanları Science dergisine yazdıkları mektupta, 'Bir laboratuvardan kazara salınım teorileri ve zoonotik yayılma teorileri geçerli olmaya devam ediyor' ifadelerini kullandı.
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Bilim adamları, 'yeterli veriye sahip olana kadar hem doğal hem de laboratuvar yayılmaları hakkındaki hipotezleri ciddiye almalıyız' görüşünde birleşti.
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ÇİN'İN KOVİD-19 BELGELERİ SIZDI
Geçtiğimiz hafta ise Çin'in koronavirs belgeleri sızmıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından elde edilen belgelere dayandırılan haberlere göre, Çinli bilim adamları son altı yıldır koronavirüs dahil biyolojik ve genetik silahlar üzerinde araştırmalar yürütüyor.
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Aynı haberlere göre, 2015'ten beri SARS koronavirüslerinin askeri potansiyelini değerlendiren Peki yönetimi bu projeyi olası bir 'Üçüncü Dünya Savaşı' senaryosu için hazır tutuyor.
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Söz konusu belgelerde bu proje bir savaş durumunda 'zaferin temel silahı' olarak adlandırılıyor ve detaylı incelemeler sunuyor.
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Belgelerde Üçüncü Dünya Savaşı'nın beklenenin aksine kimyasal ve nükleer silahlar ile değil, biyolojik silahlar ile yapılacağı tezi yer alıyor.
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ABD tarafından Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine atılan iki atom bombasına atıfta bulunan belgelerde biyolojik silahların yeni bir dünya savaşında 'zafer için temel silah' olacağının altı çiziliyor.
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The Australian gazetesinin haberinde ise Halk Kurtuluş Ordusu'nda görev alan bilim adamlarının hazırladığı dosya, hastalıkların 'daha önce hiç görülmemiş bir şekilde' silah yapmak için manipüle edilmesini incelediğini iddiası yer alıyor.
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Belgelerde biyolojik silahların maksimum etkiyi göstermesi için gereken koşullar da özetleniyor. Belgelerde 'biyolojik saldırı gece veya şafak vakti sabit rüzgar yönü olduğu zamanda yapılmalı' ifadesi yer aşıyor.
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DSÖ 'SON DERECE DÜŞÜK' DEMİŞTİ
Dünya Sağlık Örgütü ve Çin dünyada milyonlarca insanın hayatına kaybetmesine yol açan koronavirüs ile ilgili geçtiğimiz aylarda bir rapor yayınlamıştı.
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Yayınlanan raporda koronavirüsün yarasalar dahil başka bir hayvan yoluyla insanlara bulaşabileceği riskinden söz edilirken, komplo teorilerinin yaygın olduğu laboratuar sızıntısının ise son derece düşük olduğu kaydedilmişti.