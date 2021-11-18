Bilim insanlarından korkutan uyarı: Yeni tehlike E484K
Koronavirüs üzerine araştırma yapan bilim insanları sürekli mutasyon geçirerek gelişen varyantların ileride ciddi sorunlar çıkarabileceğine dikkat çekerek özellikle takip edilmesi gereken varyantı açıkladı.
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Koronavirüs pandemisi 2 yıldır hayatımızda. Başlarda koca bir gizem olan hastalık bilim insanlarının yaptıkları araştırmalarla her gün biraz daha anlaşılır hale geliyor.
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Yapılan araştırmalar, hastalığı anlamada, önlemede ciddi avantajlar sağlasa da koronavirüs sürekli geçirdiği mutasyonlarla farklı varyantlar ortaya çıkarmaya devam ediyor.
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VİRÜS TEHLİKELİ BİR ADIM DAHA ATABİLİR
Dünya genelinde pek çok ülke yoğun aşılama ile virüsü kontrol altına almaya çalışırken uzmanlar aşılama ve toplumsal bağışıklığa rağmen virüsün ileriye dönük tehlikeli bir adım daha atma riskinin olduğunu belirtiyor.
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İngiltere'de araştırma yapan bilim insanları toplumu efekte etmeye daha uygun mutasyonlar edinebileceği korkusuyla, bağışıklık sisteminden kaçmada başarılı olan Delta varyantının yakından izlenmesi gerektiği konusunda uyardıda bulundu.
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TEHLİKENİN ADI E484K
Delta varyantı vücudun antikor tepkisini atlatmada kötü şöhreti ile bilinen E484K mutasyonuna sahip.
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İngiltere'de yapılan testler, E484K içeren Delta varyantının antikorların nötralize edici etkisini azalttığını gösterdi.
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DELTA VARYANTI DAHA SIKI TAKİP EDİLMELİ
Delta-plus olarak da bilinen E484K'lı Delta'nın baskın hale geleceğine dair henüz bir işaret yok, ancak bilim insanları özellikle enfeksiyon oranlarının artması ile durumun daha sıkı takip edilmesi gerektiğini düşünüyor.
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Delta Plus, koronavirüsün hayatta kalmasına olanak tanıyan bazı mutasyonlara sahip. İngiltere'de son resmi verilere göre Kovid vakalarının yüzde 6'sını bu yeni tür oluşturuyor.
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Leeds Üniversitesi'nden virolog Dr Stephen Griffin, varyantın bağışıklıktan kaçması bakımından bir avantaja sahip olduğunu ve E484K ile birlikte çalışan ek mutasyonlar elde etmesi halinde ciddi bir sorun haline gelebileceğini belirtti.
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University College London'daki Genetik Enstitüsü müdürü Profesör Francois Balloux ise, “Delta artı suşlar, esasen herkes bağışıklık kazandığında daha rekabetçi hale gelebilir ve yeni mutasyonlar edinebilir" dedi.
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Prof Katzourakis, Alpha'nın genetik yapısının önemli bir bileşeni olan N501Y mutasyonunun Delta-plus'ta ortaya çıkması ihtimalinden endişe duyduğunu belirterek "E484K ve N501Y'yi aynı virüste görmeye başlarsak çok daha fazla endişelenmeye başlarım" dedi.
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İlk olarak 2020 yılının Aralık ayında Hindistan’da ortaya çıkan ve kısa bir süre içinde dünya genelindeki baskın virüs olan Delta varyantı, hem daha hızlı yayılıyor hem de hastalığın çok daha ağır geçmesine sebebiyet veriyor.