hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER, AA Fotoğraflar: Reuters, AFP, AP, AA
Haber Giriş: 02 Haziran 2021 - 16:13 |
Bilim insanlarından korkutan 'koronavirüs' araştırması... Yer yine Çin!
Bilim insanları tarafından yürütülen uluslararası araştırma, muhtemel yeni koronavirüs türleri için merkez olabilecek konumların çoğunun Çin’de bulunduğunu ortaya koydu.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
California Berkeley Üniversitesi, Milano Politeknik Üniversitesi ve Yeni Zelanda Massey Üniversitesinden bilim insanlarının iş birliği ile yürütülen çalışmada, Batı Avrupa’dan Güneydoğu Asya’ya kadar uzanan bir bölgede at nalı yarasalarının doğal yaşam alanları incelendi.
2
Çalışmaya ayrıca insan hayvan etkileşiminin en sık görüldüğü yerleşim yerleri ile tarım ve besi hayvanı üretimi bulunan konumlar da dahil edildi.
3
Yarasaların doğal yaşam alanları ile bu bölgelerin kesiştiği alanları inceleyen araştırmacılar, başta insanlar olmak üzere diğer canlılara da bulaşması muhtemel hastalıkların yeni merkezi olabilecek noktaları tespit etti.
4
Yeni koronavirüs türleri için merkez olabilecek konumların çoğunun Çin’de bulunduğunu not eden araştırmacılar, Japonya ve Kuzey Filipinler’de orman bölünmeleri görülen bazı bölgelerin de risk altında olduğuna dikkat çekti.
5
Araştırmacılar ayrıca Tayland ve Hindiçin bölgesindeki besi hayvanı üretiminin artması halinde bu bölgelerin de merkez haline dönüşebileceği uyarısında bulundu.
6
California Berkeley Üniversitesi Çevre Bilimi Bölümü araştırmacısı Prof. Paolo D’Odorico, arazi kullanımı ile ilgili değişikliklerin hem çevreye hem de hayvanlardan bulaşabilecek hastalıklar açısından insan sağlığına etkilerinin dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.
7
Yoğun canlı hayvan üretiminin özellikle endişe verici olduğunun altını çizen bilim insanları, salgın hastalıklara karşı savunmasız olan, genetik olarak benzer ve genellikle bağışıklığı baskılanmış büyük hayvan popülasyonlarının bir arada bulunmasının büyük riskler doğurduğunu kaydetti.
8
D’Odorico, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) vahşi yaşamdan insanlara doğrudan geçişine dair izlerin takip edilmesi mümkün olmasa bile, arazi kullanımıyla ilgili değişikliklerin bu yarasaların varlığıyla bağlantılı olduğunun bilindiğini belirtti.
9
Dünya Kovid-19 salgınından ilk kez, Çin'in 31 Aralık 2019'da Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde "kaynağı bilinmeyen gizemli solunum yolu hastalığının" ortaya çıktığını Dünya Sağlık Örgütüne bildirmesiyle haberdar olmuştu.
10
ÇİN'İN KORONA BELGELERİNDE NELER VAR?
Geçtiğimiz dönemde ise Çin'in 'koronavirüs belgeleri' kamuoyuna sızmış, bu durum 'virüs laboratuvardan mı sızdı' tartışmalarının fitilini ateşlemişti.
11
Peki Çin'in ABD makamları tarafından ele geçirildiği iddia edilen belgelerinde neler var? İşte kan donduran detaylar...
12
Bu proje bir savaş durumunda 'zaferin temel silahı' olarak adlandırılıyor ve detaylı incelemeler sunuyor.
13
Belgelerde Üçüncü Dünya Savaşı'nın beklenenin aksine kimyasal ve nükleer silahlar ile değil, biyolojik silahlar ile yapılacağı tezi yer alıyor.
14
ABD tarafından Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine atılan iki atom bombasına atıfta bulunan belgelerde biyolojik silahların yeni bir dünya savaşında 'zafer için temel silah' olacağının altı çiziliyor.
15
The Australian gazetesinin haberinde ise Halk Kurtuluş Ordusu'nda görev alan bilim adamlarının hazırladığı dosya, hastalıkların 'daha önce hiç görülmemiş bir şekilde' silah yapmak için manipüle edilmesini incelediğini iddiası yer alıyor.
16
Belgelerde biyolojik silahların maksimum etkiyi göstermesi için gereken koşullar da özetleniyor. Belgelerde 'biyolojik saldırı gece veya şafak vakti sabit rüzgar yönü olduğu zamanda yapılmalı' ifadesi yer aşıyor.
17
Pekin'in 2015 gibi erken bir tarihte SARS virüsünün askeri potansiyeli olduğunu düşündüğüne dair bu son kanıt, 'Koronavirüs laboratuvar yapımı mı?' sorusunu yeniden gündeme getirdi.
18
Pandeminin başladığı günden beri defalarca ortaya atılan bu iddia ile ilgili geçtiğimiz aylarda Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) önemli bir açıklama gelmişti.
19
DSÖ tarafından yayınlanan raporda koronavirüsün yarasalar dahil başka bir hayvan yoluyla insanlara bulaşabileceği riskinden söz edilirken, komplo teorilerinin yaygın olduğu laboratuar sızıntısının ise son derece düşük olduğu kaydedilmişti.