Bilim insanları yeni bir salgından korkuyor!

Brezilya'nın tropikal ormanlarından aldıkları yarasaları inceleyen bilim insanları, yarasaların yeni bir salgına yol açabileceği konusunda uyardı. Tek uçan memeli türü olan yarasaların küreselleşen dünyada modern ulaşım araçlarının da yardımıyla ölümcül virüsleri dünyaya yayarak yeni bir salgına yol açabileceğinden korkuluyor.
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Brezilya'nın Pedra Branca doğa parkında, dört bilim insanı yoğun yağmur ormanlarından geçtiler, dar patika yoldan ilerlediler. Ölümcül virüsler taşıdığı düşünülen yarasaları inceliyorlar.
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Bilim insanları, yarasalardaki uçmanın yoğun stresinden kurtulmasına yardımcı olan evrimsel ince ayarların onlara patojenlere karşı ekstra koruma sağladığına inanıyor bu durum onları virüs taşımak için çok uygun canlılar yapıyor.
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Kanada'daki McMaster Üniversitesi'nden virolog Arinjay Banerjee, "Yarasalar, bilinen en kötü virüslerin bazılarıyla başa çıkmak konusunda çok yeteneklidirler”dedi.Bilim insanları yarasalarla ilgili soruları hala cevaplayabilmiş değişken, önde gelen bir teori, yarasaların "etkili bir DNA onarım mekanizması" olarak adlandırdığı şeyi geliştirmiş olabileceği üzerinde duruyor. Yarasa bağışıklık sistemlerinin sırlarını araştırmak, bilim insanlarının yarasaların ne zaman virüs yaydığını daha iyi anlamasına yardımcı olabilir ve gelecekteki olası tıbbi tedavi stratejileri için ipuçları sağlayabilir.
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Bu bilimsel gezi Brezilya'nın devlet tarafından işletilen Fiocruz Enstitüsü'ndeki, birçok bilim insanının COVID-19 salgınıyla bağlantılı olduğuna inandığı yarasalar da dahil olmak üzere vahşi hayvanlarda bulunan virüsleri toplama ve inceleme projesinin bir parçası.
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Son derece bağlantılı bir dünyada tek bir yerde meydana gelen bir salgın, tıpkı koronavirüsün yaptığı gibi tüm dünyayı tehlikeye atıyor. Bilim insanları ikinci bir salgın riskini en aza indirmek için ciddi caba sarf ediyor. Bazılarına göre, bir sonraki küresel salgını düşünmek için çok erken.
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Bilim insanları, kontrol ettikleri, aydınlık ortama alışkın olmayan yarasaları yoğun ışıktan korumak için bez torbalar içerisinde tutuyor
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Bilim insanları, yarasaların bez torbaların içerisinde tutulmasının bir diğer sebebinin ise "metabolik hormon seviyelerini korumak" olduğunu söylüyor. Aydınlık ortama alışık olmaya yarasaların yoğun ışığa maruz bırakıldığında hormon yapısının bozulacağını ve bu durumun bilimsel araştırmanın sonuçlarını saptırabileceğini söylüyorlar. Koronavirüs salgınının bize gösterdiği gibi, küreselleşen dünyada ulaşım araçları, virüsü birkaç saat içinde dünyanın her köşesine yayabilir ve yoğun nüfuslu şehirleri tehdit edebilir.
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Bu durumda pek çok bilim insanının dikkatlerini dünyanın tek uçan memelileri olan yarasalara odaklaması tesadüf değil.
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Yarasaların COVID-19, SARS, MERS, Ebola, Nipah virüsü, Hendra virüsü ve Marburg virüsü dahil olmak üzere salgınları ortaya çıkaran çok sayıda virüsün kaynağı olduğu düşünülüyor.
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Yarasalar, Antarktika hariç her kıtada uçan 1.400'den fazla türün bulunduğu çok çeşitli bir gruptur. Ancak birçoğunun ortak noktası, insanlarda ve çiftlik hayvanlarında ölümcül olan virüsleri taşımalarıdır.
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Montana Eyalet Üniversitesi'nde yarasaları inceleyen bir epidemiyolog olan Raina Ploughright, "İşin sırrı yarasaların alışılmadık bağışıklık sistemlerine sahip olmaları ve bu onların uçma yetenekleriyle ilgili olmasıdır" dedi. Vahşi yaşamla dolu yoğun tropikal ormanlara artan insan tehdidi nedeniyle Brezilya’nın bu tür bir "yayılma" olayının meydana gelme olasılığı en yüksek yerlerden biri olduğu düşünülüyor.
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Ploughright, yarasaların metabolizma hızının on altı kat artırabildiğini ve yerden inip uçuşu sürdürmek için inanılmaz miktarda enerji harcadığını, bu durumun onları hastalıklara karşı koruduğunu söyledi. "Tüm bu metabolik efordan hücre hasarı almalarını beklersiniz. Ama bu meydana gelmez. 30 yıldan fazla yaşayan bu canlılar aşırı dirençlidir" dedi.