Bilim insanları yeni bir salgından korkuyor!

Son derece bağlantılı bir dünyada tek bir yerde meydana gelen bir salgın, tıpkı koronavirüsün yaptığı gibi tüm dünyayı tehlikeye atıyor. Bilim insanları ikinci bir salgın riskini en aza indirmek için ciddi caba sarf ediyor. Bazılarına göre, bir sonraki küresel salgını düşünmek için çok erken.