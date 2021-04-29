Bilim insanları uyardı: Kıyamet gibi görebiliriz! Durdurmak imkansız

Marzeion, dağ buzullarının erimesine etki eden ısınmanın 20-30 yıl öncenin karbon salınımının yarattığı sera etkisinden kaynaklandığına dikkati çekerek, "Bir açıdan bunu bir kıyamet gibi görebiliriz çünkü dağ buzullarının çoğunun erimesini durdurmak halihazırda imkansız.