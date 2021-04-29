Bilim insanları uyardı: Kıyamet gibi görebiliriz! Durdurmak imkansız
Bilim insanları, küresel ısınma nedeniyle önümüzdeki 30 yılda yükseklerdeki buzulların yüzde 10'unun yok olacağı uyarısında bulundu.
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Guardian gazetesinin haberine göre, Bremen Üniversitesinden buzul bilimci Ben Marzeion, yürüttüğü meta araştırmayla dağ buzullarının küresel ısınmadan geri dönülmez şekilde etkilendiğini tespit etti.
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Marzeion, dünyadaki yaklaşık 200 bin dağ buzulunun erime eğilimlerini incelendi.
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100'den fazla bilgisayar modellemesinden elde edilen verileri bir araya getiren Marzeion, 2021-2050 yılları arasında ortalama 13 bin 200 kilometre küp suya eşdeğer buzul kaybının olmasının beklendiğini bildirdi.
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Marzieon, Paris İklim Antlaşmasındaki sıcaklık artışı hedeflerine uyulsa bile dağ buzullarının yüzde 10'una karşılık gelen kaybın geri çevrilmesinin, halihazırda insan eliyle ortaya çıkan ısınma nedeniyle imkansız olacağını vurguladı.
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Karbon emisyonlarının azaltılmasına yönelik en iyi ve en kötü senaryoları karşılaştıran Marzeion, iki senaryo arasındaki kayıp farkının yüzde 20'den az olacağını belirledi.
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Marzeion, dağ buzullarının erimesine etki eden ısınmanın 20-30 yıl öncenin karbon salınımının yarattığı sera etkisinden kaynaklandığına dikkati çekerek, "Bir açıdan bunu bir kıyamet gibi görebiliriz çünkü dağ buzullarının çoğunun erimesini durdurmak halihazırda imkansız.
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Ancak insanların günümüzde alınan kararların iki üç kuşak sonra dünyamızı nasıl doğrudan etkileyebildiğini görmeleri açısından önemli." değerlendirmesinde bulundu.