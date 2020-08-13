Bilim insanları açıkladı... Koronavirüs hurafeleri yüzlerce can aldı!

Hiç kimse Çin'de ortaya çıkan Covid-19 adlı virüsün bu denli büyük bir salgına yol açacağını ve tüm dünyayı dize getireceğini tahmin edememişti... Koronavirüs salgını tüm dünyaya yayıldı, 20 milyondan fazla insan bulaştı ve neredeyse 800 bin insanın ölümüne yol açtı...