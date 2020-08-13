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Hürriyet
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Dünya
DHA
Haber Giriş: 13 Ağustos 2020 - 03:38,

Bilim insanları açıkladı... Koronavirüs hurafeleri yüzlerce can aldı!

Koronavirüs salgını tüm dünyaya yayıldı, hızını kaybetmeden can almaya devam ediyor. Henüz kesin bir tedavisi ya da ilacı olmayan Covid-19'tan kurtulmak için yoğun bir tedavi uygulamak ve belirtiler kötüyse hastaneye yatmak gerekiyor. Ancak dünyanın dört bir yanında virüse çare bulmak isteyen insanlar kulaktan dolma bilgilerle koronavirüs hurafelerini uygulayarak şifa bulmaya çalışıyor. Bilim insanları ise bu durumun virüs kadar ölümcül sonuçları olacağı konusunda uyarıyor...

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Hiç kimse Çin'de ortaya çıkan Covid-19 adlı virüsün bu denli büyük bir salgına yol açacağını ve tüm dünyayı dize getireceğini tahmin edememişti... Koronavirüs salgını tüm dünyaya yayıldı, 20 milyondan fazla insan bulaştı ve neredeyse 800 bin insanın ölümüne yol açtı...

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Henüz kesin bir tedavisi ve aşısı olmayan virüse karşı kendisini çaresiz hisseden insanlar kulaktan dolma bilgilerle yanlış tedavi yöntemleri uygulamak gibi oldukça tehlikeli bir yola başvurabiliyorlar.

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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı ortaya atılan yanlış bilgi ve hurafeler, yüzlerce insanın hayatını kaybetmesine, binlercesinin de hastanelik olmasına neden oldu.

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American Journal of Tropical Medicine and Hygiene dergisinde yapılan araştırmada, virüse karşı ‘önlemler’ adı altında ortaya atılan yanlış bilgiler paylaşıldı.

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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle yaklaşık 746 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, dünya genelinde ise 20 milyondan fazla kişi virüse yakalandı.

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American Journal of Tropical Medicine and Hygiene dergisinde yapılan araştırmada sadece virüsün değil, virüse karşı alınan ‘yanlış önlemler’ ve hurafeler nedeniyle yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği, binlercesinin de yaralandığı açıklandı.

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Söz konusu hurafeler arasında yüksek dereceli alkol, dezenfektan, Metanol, inek dışkısı ve deve idrarı tüketmek gibi sözde önlemler bulunuyor.

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American Journal of Tropical Medicine and Hygiene dergisindeki verilere göre, yüksek dereceli alkol ve dezenfektan içen 800 kişi hayatını kaybetti. Metanol içen 5 bin 800’ü aşkın kişi ise hastaneye kaldırıldı ve 60’ı görme kaybı yaşadı. Katar’da dezenfektan içen sağlıklı iki kişi ise zor kurtarıldı.

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Geçtiğimiz günlerde Hindistan'da da karantina altındaki bir köyde alkol bazlı el dezenfektanı içen 10 kişinin hayatını kaybettiği haberi duyulmuştu.

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Özellikle Hindistan’da inek dışkısı ve idrarının tüketilmesinin koronavirüse karşı etkili olduğu söylentileri yayıldı. Öte yandan, zehirli bir bitki olan tatuladan yapılma bir içeceği içen 5’i çocuk 12 kişi hastaneye kaldırıldı.

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Ayrıca Suudi Arabistan’da deve idrarının limonla karıştırılmasının mucizevi bir etkisi olduğu ifade edilse de bu bilgilerin yanlış olduğu dergideki araştırmada defalarca vurgulandı.

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Avustralya, Tayland ve Japonya'dan bilim insanlarının yaptığı araştırmada, salgından ziyade yanlış bilgi paylaşımının hızla arttığı ifade edildi.

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87 ülke üzerinde yapılan araştırmada 2 bin 300 içeriğin yüzde 87’sinin virüs hakkında yanlış bilgiler ve tavsiyeler içerdiği ortaya çıktı.

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Araştırmacılar, sosyal medyada yoğun olarak paylaşılan sözde önlemlerin insanlar için tehlikeli ve ölümcül olabileceğinin altını çizerek hükümetleri ve uluslararası kuruşları yanlış bilgilerle mücadelede daha etkin rol oynamaya çağırdı.

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Uzmanlar koronavirüs salgınının psikolojik boyutunun yıkıcılığı konusunda da uyarılar yapıyorlar. Dünyanın çeşitli yerlerinden koronavirüse yakalandığı için umutsuzluğa kapılıp intihar eden insanların haberleri salgının başlangıcından beri görülüyor.

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Covid-19 salgını sadece psikolojik yıkıma, hurafelere ve yanlış bilgi paylaşımına yol açmadı. Virüs aynı zamanda ayrımcılığa da sebebiyet veriyor.

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ABD başkanı Donald Trump başta olmak üzere koronavirüs salgınından Çin'i sorumlu tutan kesimler yüzünden aralık ayından beri dünyanın çeşitli yerlerindeki uzak doğulu insanlar şiddetli saldırıların hedefinde olabiliyor.

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Uzmanlar Covid-19 salgınında tüm dünyadaki sağlık çalışanlarının çok yoğun ve özverili çalışmalarına rağmen zaman zaman uğradıkları şiddet eylemlerinden de kaygı duyduklarını açıklıyor.

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