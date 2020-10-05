Teknoloji Haber Giriş: 05 Ekim 2020 - 09:36 | 05 Ekim 2020 - 09:37

Bilgisayarınızın kamerasını kapatmayın! Önemli uyarı...

Pek çok kişi bilgisayarlarının ön kamerasını kullanmadıklarını kapatmayı tercih ediyor. Ancak bunun aslında öyle büyük bir riski var ki...