Bilgisayarınızın kamerasını kapatmayın! Çok önemli uyarı...
Pek çok kişi bilgisayarlarının ön kamerasını kullanmadıklarını kapatmayı tercih ediyor. Ancak bunun aslında öyle büyük bir riski var ki...
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Kullanıcılar, kameralarını kullanmadıklarında genelde üzerini kapatmak için aksesuarlar kullanıyor. Ancak gizliliğinizi koruyayım derken bilgisayarınızı bozabilirsiniz! Nasıl mı?
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Apple'dan yapılan açıklamaya göre bu tip kamera tıkaçları asla kullanılmamalı. Çünkü bu tip aksesurların cihaza büyük bir zararı var.
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Bazı dizüstü bilgisayar modelleri ve Macbook modelleri, ekran ile klavye arasında neredeyse hiç boşluk kalmayacak şekilde tasarlandığından, kamera kapağı takılıyken bilgisayarın kapağını kapatırsanız ekrana hasar verebilirsiniz.
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Bunun dışında kameranın üzerinin kapatılması ayrıca ortam ışığı sensörüne de engel olduğundan otomatik parlaklık ve True Tone gibi özelliklerin çalışmasını önlüyor.
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Apple'ın ise bu konuda bir tavsiyesi var: Kamera kapağı kullanmak yerine, kamera gösterge ışığı sayesinde kameranızın etkin olup olmadığını görebilir ve Sistem Tercihleri bölümünde hangi uygulamaların kamerayı kullanabileceğini belirleyebilirsiniz.
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Yani Kameranın sizi çekip çekmediğini anlamanın bir yolu var. Mac'lerdeki yerleşik FaceTime HD kamera, etkin olduğunda yeşil renkte yanan bir kamera gösterge ışığı içeriyor. Bu sayede, kameranın ne zaman açık olduğunu rahatça görebilirsiniz.
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Eğer işiniz gereği kameranın üzerini mutlaka kapatmanız gerekiyorsa ekranın hasar görmemesi için şu adımları izleyin:
Kamera kapağının normal bir yazıcı kağıdından (0,1 mm) daha kalın olmamasına dikkat edin.
Yapışkan kalıntısı bırakan bir kamera kapağı kullanmaktan kaçının.
0,1 mm'den daha kalın bir kamera kapağı takarsanız bilgisayarınızın kapağını kapatmadan önce kamera kapağını çıkarın.
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iOS 14'ü telefonunuza yükleyebilecek misiniz?
Apple, iPhone'ları baştan sona değiştirecek iOS 14'ün hangi telefonlara yükleneceğini ve yüklenemeyeceğini açıkladı:
iPhone SE 2020
Güncellemeyi alacak
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iPhone 11 Pro Max
Güncellemeyi alacak
10
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iPhone 11 Pro
Güncellemeyi alacak
11
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iPhone 11
Güncellemeyi alacak
12
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iPhone XS Max
Güncellemeyi alacak
13
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iPhone XS
Güncellemeyi alacak
14
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iPhone XR
Güncellemeyi alacak
15
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16
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iPhone X
Güncellemeyi alacak
17
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iPhone 8 Plus
Güncellemeyi alacak
18
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iPhone 8
Güncellemeyi alacak
19
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iPhone 7 Plus
Güncellemeyi alacak
20
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iPhone 7
Güncellemeyi alacak
21
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iPhone 6S Plus
Güncellemeyi alacak
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iPhone 6S
Güncellemeyi alacak
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iPhone 6 Plus
Güncellemeyi alamayacak!
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iPhone 6
Güncellemeyi alamayacak!
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iPhone 5S
Güncellemeyi alamayacak!
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iPhone 5
Güncellemeyi alamayacak!
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iPhone 4, iPhone 4s, iPhone 3G, iPhone 3GS ve diğer eski modeller de haliyle iOS 14 güncellemesi almayacak. Bu modeller uzun süredir güncellenmiyor.