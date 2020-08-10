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HaberlerTeknoloji HaberleriBilgisayarınızın kamerasını kapatmayın! Çok önemli uyarı...
GeriTeknoloji Bilgisayarınızın kamerasını kapatmayın! Çok önemli uyarı...
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Hürriyet
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Teknoloji
Haber Giriş: 10 Ağustos 2020 - 16:01,

Bilgisayarınızın kamerasını kapatmayın! Çok önemli uyarı...

Pek çok kişi bilgisayarlarının ön kamerasını kullanmadıklarını kapatmayı tercih ediyor. Ancak bunun aslında öyle büyük bir riski var ki...

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Kullanıcılar, kameralarını kullanmadıklarında genelde üzerini kapatmak için aksesuarlar kullanıyor. Ancak gizliliğinizi koruyayım derken bilgisayarınızı bozabilirsiniz! Nasıl mı?

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Apple'dan yapılan açıklamaya göre bu tip kamera tıkaçları asla kullanılmamalı. Çünkü bu tip aksesurların cihaza büyük bir zararı var.

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Bazı dizüstü bilgisayar modelleri ve Macbook modelleri, ekran ile klavye arasında neredeyse hiç boşluk kalmayacak şekilde tasarlandığından, kamera kapağı takılıyken bilgisayarın kapağını kapatırsanız ekrana hasar verebilirsiniz.

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Bunun dışında kameranın üzerinin kapatılması ayrıca ortam ışığı sensörüne de engel olduğundan otomatik parlaklık ve True Tone gibi özelliklerin çalışmasını önlüyor.

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Apple'ın ise bu konuda bir tavsiyesi var: Kamera kapağı kullanmak yerine, kamera gösterge ışığı sayesinde kameranızın etkin olup olmadığını görebilir ve Sistem Tercihleri bölümünde hangi uygulamaların kamerayı kullanabileceğini belirleyebilirsiniz.

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Yani Kameranın sizi çekip çekmediğini anlamanın bir yolu var. Mac'lerdeki yerleşik FaceTime HD kamera, etkin olduğunda yeşil renkte yanan bir kamera gösterge ışığı içeriyor. Bu sayede, kameranın ne zaman açık olduğunu rahatça görebilirsiniz.

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Eğer işiniz gereği kameranın üzerini mutlaka kapatmanız gerekiyorsa ekranın hasar görmemesi için şu adımları izleyin:

Kamera kapağının normal bir yazıcı kağıdından (0,1 mm) daha kalın olmamasına dikkat edin.

Yapışkan kalıntısı bırakan bir kamera kapağı kullanmaktan kaçının.

0,1 mm'den daha kalın bir kamera kapağı takarsanız bilgisayarınızın kapağını kapatmadan önce kamera kapağını çıkarın.

8iOS 14ü telefonunuza yükleyebilecek misiniz
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iOS 14'ü telefonunuza yükleyebilecek misiniz?

Apple, iPhone'ları baştan sona değiştirecek iOS 14'ün hangi telefonlara yükleneceğini ve yüklenemeyeceğini açıkladı:

iPhone SE 2020

Güncellemeyi alacak

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iPhone 11 Pro Max

Güncellemeyi alacak

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iPhone 11 Pro

Güncellemeyi alacak

11
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iPhone 11

Güncellemeyi alacak

12
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iPhone XS Max

Güncellemeyi alacak

13
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iPhone XS

Güncellemeyi alacak

14
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iPhone XR

Güncellemeyi alacak

15
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16
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iPhone X

Güncellemeyi alacak

17
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iPhone 8 Plus

Güncellemeyi alacak

18
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iPhone 8

Güncellemeyi alacak

19
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iPhone 7 Plus

Güncellemeyi alacak

20
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iPhone 7

Güncellemeyi alacak

21
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iPhone 6S Plus

Güncellemeyi alacak

22
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iPhone 6S

Güncellemeyi alacak

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iPhone 6 Plus

Güncellemeyi alamayacak!

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iPhone 6

Güncellemeyi alamayacak!

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iPhone 5S

Güncellemeyi alamayacak!

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iPhone 5

Güncellemeyi alamayacak!

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iPhone 4, iPhone 4s, iPhone 3G, iPhone 3GS ve diğer eski modeller de haliyle iOS 14 güncellemesi almayacak. Bu modeller uzun süredir güncellenmiyor.

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