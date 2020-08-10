Teknoloji Haber Giriş: 10 Ağustos 2020 - 16:01 , 10 Ağustos 2020 - 16:02

Bilgisayarınızın kamerasını kapatmayın! Çok önemli uyarı...

Pek çok kişi bilgisayarlarının ön kamerasını kullanmadıklarını kapatmayı tercih ediyor. Ancak bunun aslında öyle büyük bir riski var ki...