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Haber GiriÅŸ: 19 Åžubat 2020 - 09:58, /

Bilgine sunulur Türkiye!

Ä°ki TÃ¼rk erkeÄŸiyle iliÅŸki yaÅŸayan Ã¼nlÃ¼ model, sosyal medya Ã¼zerinden TÃ¼rkiye'ye bÃ¶yle seslendi.

INSTAGRAM, BACKGRID USA, BACKGRID UK

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Ã–nce Metin Hara ardÄ±ndan da Emir Uyar ile iliÅŸki yaÅŸayan top model Adriana Lima, yine bir TÃ¼rk ile iliÅŸkisi olduÄŸuna dair haberlere sosyal medya Ã¼zerinden yanÄ±t verdi.

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38 yaÅŸÄ±ndaki iki Ã§ocuk annesi Lima Instagram hesabÄ±nÄ±n 'hikayeler' bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nda "TÃ¼rkiye, bilgine... Ben bekarÄ±m. Bir kez daha uydurma haber yapmayÄ± bÄ±rakÄ±n" diye seslendi. GeÃ§tiÄŸimiz hafta sonu Adriana Lima'nÄ±n genÃ§ TÃ¼rk iÅŸ adamÄ± Emir BahadÄ±r ile iliÅŸki yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ± basÄ±na yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ±. Lima'nÄ±n paylaÅŸÄ±mÄ±na BahadÄ±r'Ä±n yorum yapmasÄ±, her ikisinin de birbirlerini takip ediyor olmasÄ± bu iddialara yol aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±.

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Â Moda dÃ¼nyasÄ±nÄ±n son dÃ¶nemde gÃ¼ndemden hiÃ§ dÃ¼ÅŸmeyen yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biri Adriana Lima. Ã–zellikle de son iki gÃ¶nÃ¼l iliÅŸkisini TÃ¼rk erkekleriyle yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in TÃ¼rkiye'de de magazin gÃ¼ndeminin ilk sÄ±ralarÄ±nda. Peki Adriana Lima'yÄ± ne kadar tanÄ±yoruz?

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Gelin bir bakalÄ±m, Adriana Lima nasÄ±l bir ailede doÄŸdu, nasÄ±l yetiÅŸti, nasÄ±l keÅŸfedildi ve buna yÄ±llÄ±k kariyeri boyunca ne kadar servet edindi.

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Adriana Lima, Nelson Torres ve Maria da GraÃ§a Lima'nÄ±n kÄ±zÄ± olarak 12 Haziran 1981'de Brezilya'da Bahia'da doÄŸdu.

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Dar gelirli ve Ã§ok dindar bir ailenin kÄ±zÄ± olarak dÃ¼nyaya gÃ¶zlerini aÃ§tÄ± Lima.

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Daha Ã§ok kÃ¼Ã§Ã¼kken babasÄ± onu ve annesini terk etti. Baba Nelson Torres, babalÄ±ÄŸa henÃ¼z hazÄ±r olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyip kapÄ±yÄ± Ã§arpÄ±p dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda annesiyle baÅŸ baÅŸa kaldÄ± Lima.

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Annesi onu yalnÄ±z baÅŸÄ±na bÃ¼yÃ¼ttÃ¼. AslÄ±nda utangaÃ§ bir Ã§ocuk olan Lima, o dÃ¶nemde fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n Ã§ekilmesinden de hiÃ§ hoÅŸlanmazdÄ±.

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Adriana Lima kÃ¼Ã§Ã¼kken dans etmekten ve spor yapmaktan hoÅŸlanÄ±rdÄ±. Annesi de onu yeteneklerine gÃ¶re yÃ¶nlendirmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

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Lima, 13 yaÅŸÄ±ndayken sÄ±rf ÅŸaka olsun diye fotoÄŸraflarÄ±nÄ± bir modellik ajansÄ±na gÃ¶nderdi. Ama ajans onu ciddiye almÄ±ÅŸ olmalÄ± ki olumlu yanÄ±t verdi.

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Lima, 15 yaÅŸÄ±ndayken Supermodel of Brazil yarÄ±ÅŸmasÄ±n katÄ±ldÄ± ve birinci oldu. Bu ona bir yÄ±l sonra Supermodel of the World yarÄ±ÅŸmasÄ±na katÄ±lma hakkÄ± kazandÄ±rdÄ±. Bu yarÄ±ÅŸmayÄ± ikinci olarak bitirdi Lima.

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Bunun Ã¼zerine eÄŸitimini bÄ±rakÄ±p modellik kariyerine baÅŸlamak Ã¼zere New York'a taÅŸÄ±nmaya karar verdi. SonrasÄ± ise Ã§orap sÃ¶kÃ¼ÄŸÃ¼ gibi geldi. Ã–nce Ã¼nlÃ¼ firmalarÄ±n tanÄ±tÄ±m yÃ¼zÃ¼ oldu, sonra da onu ÅŸÃ¶hretin zirvesine taÅŸÄ±yan Victoria's Secret yÄ±llarÄ± geldi.

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Ä°lk kez 1999 yÄ±lÄ±nda podyumuna Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± firmadan geÃ§en yÄ±lki defilede jÃ¼bile yaparak emekli oldu. FirmanÄ±n en uzun sÃ¼re tanÄ±tÄ±m yÃ¼zÃ¼ olan ve en deÄŸerli modeli olarak moda tarihinin safyalarÄ± arasÄ±nda yerini aldÄ±.

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Lima bugÃ¼n tam 85 milyon dolarlÄ±k bir servete sahip. Miami'de yaÅŸÄ±yor, Ã§ekimler iÃ§in dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±na seyahat ediyor.

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Adriana Lima, gÃ¶nÃ¼l iliÅŸkileriyle de hep gÃ¼ndemde oldu. YÄ±llar Ã¶nce, evleninceye kadar bekaretini korumak istediÄŸini sÃ¶ylemesi olay olmuÅŸtu. Bunu gerÃ§ekten de yaptÄ±.

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KocasÄ± Marko Jaric ile evleninceye kadar sÃ¶zÃ¼nÃ¼ tuttu. Bu evlilikten iki kÄ±z Ã§ocuk sahibi olan Lima, aldatÄ±lÄ±nca boÅŸandÄ±.

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EvliliÄŸinden Ã¶nce Lima, Liechtenstein Prensi Wenzeslaus ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± aÅŸkla uzun sÃ¼re konuÅŸulmuÅŸtu. Hatta Prens'in evlilik teklifini reddedince gÃ¼ndemdeki yerini daha da saÄŸlamlaÅŸtÄ±rdÄ±.

Yani eÄŸer Lima Prens'e "evet" deseydi, bugÃ¼n Avrupa'nÄ±n o kÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼k Ã¼lkesinde prenses olarak yaÅŸayacaktÄ±.

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Adriana Lima, servetinin bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ hayÄ±r iÅŸlerinde kullanÄ±yor. DoÄŸduÄŸu Bahia'daki bir yetimler yurduna yardÄ±m ediyor, binanÄ±n bakÄ±m ve tamir masraflarÄ±na katkÄ±da bulunuyor.

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Adriana Lima, Metin Hara ile ayrÄ±ldÄ±ktan sonra yine bir TÃ¼rk, iÅŸadamÄ± Emir Uyar ile el ele gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenip gÃ¼ndem olmuÅŸtu.

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