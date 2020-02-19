38 yaÅŸÄ±ndaki iki Ã§ocuk annesi Lima Instagram hesabÄ±nÄ±n 'hikayeler' bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nda "TÃ¼rkiye, bilgine... Ben bekarÄ±m. Bir kez daha uydurma haber yapmayÄ± bÄ±rakÄ±n" diye seslendi. GeÃ§tiÄŸimiz hafta sonu Adriana Lima'nÄ±n genÃ§ TÃ¼rk iÅŸ adamÄ± Emir BahadÄ±r ile iliÅŸki yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ± basÄ±na yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ±. Lima'nÄ±n paylaÅŸÄ±mÄ±na BahadÄ±r'Ä±n yorum yapmasÄ±, her ikisinin de birbirlerini takip ediyor olmasÄ± bu iddialara yol aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±.