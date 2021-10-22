Bilge Öztürk'ten 22 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede ile mutluluk pozu

Şarkılarını söylemeyi çok seviyorum Simge geçtiğimiz akşam Ersay Üner’in Touche’deki sahnesine konuk oldu. Şarkıcı, o anlardan kareleri sosyal medya hesabından şu notla paylaştı: “Senin yanında olmayı, seni dinlemeyi ve şarkılarını söylemeyi çok seviyorum. Ne güzel fotoğraflarımız oldu, yaşasın. Ersay Üner, şarkıların efendisi.”