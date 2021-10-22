Bilge Öztürk'ten 22 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede ile mutluluk pozu
Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...
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1
Âşıklar davette
Bilge Öztürk ve Daren Gerede Erkaya aşkı doludizgin devam ediyor. Son dönemin çok konuşulan çifti, önceki akşam Nişantaşı’ndaki Must’taydı. Mekanın kurucu ortağı Ercan Gümüşkaya’nın sektördeki 25’inci yılını kutlamak için düzenlediği özel davete katılan ikili, objektiflere mutluluk pozları verdi.
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Bilge Öztürk, sevgilisi ve iletişim danışmanı İsmail Polat’la çektirdiği bu fotoğrafı sosyal medyada paylaştı.
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Yemek buluşması
Zeynep Yılmaz, önceki akşam dostlarıyla akşam yemeği yedi. Yılmaz, geceden kareleri takipçileriyle de paylaştı. Zeynep Yılmaz, önceki akşam dostlarıyla akşam yemeğinde bir araya geldi. Kuruçeşme’deki Novikov adlı mekanda gerçekleşen yemeğe şarkıcı Ebru Gündeş ile Kanal D’de yayınlanan “Camdaki Kız” dizininin başrol oyuncusu Burcu Biricik de katıldı. Yılmaz, ünlü isimlerle çektirdiği kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle de paylaştı.
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İngiltere’de çok mutluyum
Londra’ya yerleşen Serel Yereli, İstanbul’a geldi. Şarkıcı, kariyerine İngiltere’de devam edeceğini söyledi:“İngiltere’de çok mutluyum. Şimdiye kadar iki şarkı yaptım, orada devam etmek istiyorum.” (Deniz BOY)
5
Gülşen iddiası
Gülşen önceki akşam Four Seasons Hotel İstanbul at the Bosphorus’ta sahneye çıktı. Son dönemde iddialı sahne kostümleriyle adından söz ettiren ünlü şarkıcı, bu kez Siedres marka bacak ve sırt dekolteli bir elbise giymeyi tercih etti. Gülşen, sahneden fotoğraflarını “Bugün de böyle” notuyla sosyal medyada yayınladı.
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Times Meydanı’nda güzelce salınıyorum
Hadise ve Sibel Can’dan sonra Kalben de Spotify uygulamasının Equal listesine girerek New York Times Meydanı’nda yer aldı.Spotify’ın müzik sektöründe kadın eşitliğini güçlendirmek üzere hayata geçirdiği Equal müzik çalma listesine “Bilmiyor İçin” adlı şarkısıyla giren Kalben’in fotoğrafı, meydandaki meşhur reklam alanındaki ekrana yansıtıldı. Şarkıcı, dev ekranın fotoğrafını sosyal medyada “Times Meydanı’nda güzelce salınıyorum. Bunca sevginin kanadında uçuyorum. Sizi seviyorum” notuyla takipçileriyle paylaştı.
7
Romulus ve babası
Oyuncu Öykü Karayel’le evli olan Can Bonomo, 6 aylık oğulları Roman’la fotoğrafını Instagram hesabında paylaştı. Oğluna ‘Romulus’ diye hitap eden ünlü şarkıcı, o karenin altına İngilizce şöyle yazdı: “Romulus evrene karşı.”
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Şarkılarını söylemeyi çok seviyorum
Simge geçtiğimiz akşam Ersay Üner’in Touche’deki sahnesine konuk oldu. Şarkıcı, o anlardan kareleri sosyal medya hesabından şu notla paylaştı: “Senin yanında olmayı, seni dinlemeyi ve şarkılarını söylemeyi çok seviyorum. Ne güzel fotoğraflarımız oldu, yaşasın. Ersay Üner, şarkıların efendisi.”
9
Retro bitti mi
Nur Fettahoğlu, mayolu fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Oyuncu, Merkür retrosunun bitmesini dans ederek kutladı. Fettahoğlu, pozunun altına “Dolunay mı? Retro bitti mi? O zaman dans” notunu yazdı. Fotoğraf kısa sürede binlerce beğeni aldı.
10
Yeni tarzı
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, son dönemdeki sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Oyuncunun önceki gün yeni projesi “Aşıklar Bayramı”ndan ilk kareleri yayınladı. Film için 10 kilo veren Tatlıtuğ, elinde tespihi ve gözlüklü haliyle dikkat çekti.
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Uçak alıyor
Damat, Tween ve D’S Damat markalarıyla Türkiye’de 210, yurtdışında 221 mağazası bulunan Süleyman Orakçıoğlu, iş seyahatlerinde özel jet kullanıyordu. İşadamı, uçak almaya karar verdiğini söyledi: “İş hayatında en önemli şey zaman. Zamanı verimli kullanmak için böyle bir karar aldık.” (Fuat ÇAĞDAŞ)
12
Aşk Tüneli’nde klip çekti
Bülent Serttaş, “Sen Bensiz Nefes Alamazsın” şarkısına Ukrayna’daki Aşk Tüneli’nde klip çekti. Serttaş’a Miss Ukrayna’da yarışan Marina Litvin eşlik etti. Şarkının klip yönetmenliğini de Serttaş’ın eşi Selvi Serttaş üstlendi. İki gün süren klip çekiminin mekanı olan Aşk Tüneli’nde Serttaş ailesi duygusal anlar da yaşadı