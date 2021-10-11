Bilge Öztürk kimdir, kaç yaşında? Bilge Öztürk'ün sevgilisi hakkında bilgiler
Bilge Öztürk yeni birlikteliğiyle gündem oldu. Uzun bir süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Bilge Öztürk’ün Bennu Gerede'nin oğlu Daren Gerede Erkaya ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Peki, Bilge Öztürk kimdir, kaç yaşında? İşte Bilge Öztürk ve sevgilisi hakkında bilgiler...
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Bilge Öztürk 1978 İstanbul doğumlu. 3 kardeştir. Babası eski güreşçilerden olan Bilge Öztürk, spor hayatına, oldukça küçük yaşlarda başladı. İlkokul çağlarından itibaren sürekli sporla ilgilendi. Profesyonel yaptığı sporlar arasında öncelikle ilk sıraya hentbolu koydu. 7 yılı lisanslı olmak üzere 11 yıl hentbol oynadı. Onun dışında aikido, voleybol ve su kayağı dâhil birçok spor dalıyla ilgilendi.
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Yıllar sonra da kiteboardla tanıştı. Hobi olarak başlayan spor hayatı bir anda başka bir hayata döndü.Bilge Öztürk aynı zamanda avukatlık yapıyor.
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Bilge Öztürk bir süredir fotoğrafçı Bennu Gerede'nin oğullarından Daren Gerede Erkaya ile birlikte.