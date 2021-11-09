Bilge Öztürk 23 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede'yi ailesiyle tanıştırdı
Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...
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1
Aileye girdi
Bilge Öztürk’ün, kendisinden 23 yaş küçük Daren Gerede Erkaya ile aşkı doludizgin devam ediyor. Öztürk, sevgilisini kardeşleri Berna ve Belda’yla tanıştırdı. Keyifli günün fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. Daren Gerede Erkaya’nın annesi Bennu Gerede de oğlunun ilişkisine onay vermişti.
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Münaşaka yeniden sahnede
Yılmaz Erdoğan, tek kişilik gösterisi “Münaşaka”yı yeniden sahnelemeye başladı.İlk iki gösteri, 4 ve 5 Kasım’da BKM Tiyatro’da gerçekleşti. Gösterisine gündemdeki konulardan da eklemeler yapan sanatçı, 2.5 saatlik şovun sonunda ayakta alkışlandı. “Münaşaka” 11 ve 12 Kasım’da yine aynı adreste seyirciyle buluşacak.
3
Gülşen stili
Gülşen, geçtiğimiz cumartesi akşamı Jolly Joker Vadistanbul’da konser verdi. Sahne kostümleriyle sıkça gündeme gelen ünlü popçu, bu kez sarı renkli bir eşofman altı giydi ve onu aynı renkteki büstiyeri, topuklu sandaletleri ve aksesuvarlarıyla tamamladı. Fit vücuduyla dikkat çeken Gülşen, daha önce karın kasları için haftada 2 gün karın masajı yaptırdığı haberleriyle gündeme gelmişti.
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Covid-19'a yakalandı
CEMİYET hayatının renkli isimlerinden Ivana Sert, solunum yolları rahatsızlığı için gittiği hastanede koronavirüs testinin pozitif çıkması ile karantinaya alındı. Spor tutkusu ve düzenli hayatıyla bilinen Sert, nefes almakta zorluk çekince gittiği Acıbadem Maslak Hastanesi’ndeki test sonucuyla neye uğradığını şaşırdı. COVID-19’a yakalandığı tespit edilen Ivana Sert, geceyi hastanede geçirerek, tedavi altına alındı. (Fuat ÇAĞDAŞ )
5
Müslüm’ü inkar eden gerçeği inkar eder
Sevcan Orhan, önceki akşam Mahsus Sahne’de dinleyiciyle buluştu. Repertuvarında arabesk şarkılara da yer veren Orhan, arabesk polemiği hakkında şöyle dedi: “Arabesk de, Müslüm Gürses de bu ülkenin inkar edemeyeceği gerçeğidir. Kim onu ve yaptığı müziği inkar ederse, gerçeğini inkar eder.” Mustafa Keser’le özdeşleşen “Tutku” şarkısını da okuyan Orhan, “Kulakları çınlasın, çok severim” dedi.
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Atina tatili
Tuğba Özerk, yakında çıkacak maxi single’ını bitirir bitirmez soluğu Yunanistan’da aldı. Eşi Gökmen Tanaçar’ın Atina’daki toplantı programını fırsat bilen şarkıcı, şehri gündüzleri tek başına dolaştı, akşamları da eşiyle birlikte eğlence mekanlarını gezdi.
7
Yeni düşmanlar lazım
Sahne kostümleriyle adından söz ettiren Ece Seçkin, 5 Kasım’da Bursa’da verdiği konserde de derin sırt dekolteli süper mini bir tasarımla sevenlerinin çıktı. Şarkıcı, geceden fotoğraflarını “Bana yeni düşmanlar lazım” notuyla sosyal medyada paylaştı.
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Bizim sahnemizde uçan kaçan yok
Koray Avcı, önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi’nde konser verdi. 4 saate yakın sahnede kalan Avcı, poptan alaturkaya kendine has yorumladığı cover’larıyla alkış aldı. Müzisyen, “Bizim sahnemizde dansçı yok, uçan kaçan yok. Bizim sahnelerimizin yıldızı sizsiniz” dedi.
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Harbiye'de 12. konser
Tan Taşçı, Bayhan Prodüksiyon organizasyonuyla gerçekleşen “Harbiye Açıkhava Yıldızlar Geçidi Konserleri” serisi kapsamında önceki akşam sahnedeydi. Harbiye’de 12’nci konserini veren şarkıcı, “Bu kasım ayında soğuk falan dinlemeden geliyorsunuz ya, bizi mest ediyorsunuz. Çok teşekkür ederim” dedi. Taşçı, sevilen şarkılarıyla konuklarına müzik keyfi sundu.