Bilge Öztürk 23 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede'yi ailesiyle tanıştırdı

Müslüm’ü inkar eden gerçeği inkar eder Sevcan Orhan, önceki akşam Mahsus Sahne’de dinleyiciyle buluştu. Repertuvarında arabesk şarkılara da yer veren Orhan, arabesk polemiği hakkında şöyle dedi: “Arabesk de, Müslüm Gürses de bu ülkenin inkar edemeyeceği gerçeğidir. Kim onu ve yaptığı müziği inkar ederse, gerçeğini inkar eder.” Mustafa Keser’le özdeşleşen “Tutku” şarkısını da okuyan Orhan, “Kulakları çınlasın, çok severim” dedi.