Uçakta yaşanan olayı Kerimcan Durmaz böyle anlattı: 'Bilerek yaptığımı düşünenler oldu'

Klibim için çok uğraştım o kadar emek var ki o işe zaten belli oluyor. Çok fazla vakit harcadım, çok mükemmeliyetçi bir insan olduğum için en iyisi olana kadar uğraştım. İlk işim olduğu için sonuçta bir algı var ya ‘Kerimcan ne yapsa kötü olur, ne yapsa taşlarız’ o mevzu bende bir yer ettiği için hep en iyisini yapıp insanların artık ağzına laf vermeyeyim istedim. Çok uğraştığım bir iş oldu. Çok da mutluyum.