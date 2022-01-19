Bilecik'te okullar yarın (20 Ocak) tatil olacak mı? Valilikten son dakika açıklaması....

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 55 ilin tamamında veya bazı ilçelerinde Okullar Tatil edildi.
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Bilecik'te okulların yarın da (20 Ocak) tatil edildiği açıklandı
Bilecik’te okullara 2 gün kar tatili..BİLECİK’te sabah saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından valilik, olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda eğitime bugün ve yarın ara verildiğini açıkladı.
Bilecik’te sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Hava sıcaklığının 1 derece olduğu kentte, kar yağışı günlük yaşamı ve trafiği olumsuz etkiledi. Bilecik Valiliği, kar yağışının ardından olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ve yarın eğitime ara verildiğini açıkladı.
Valilik açıklamasında, "İlimizde devam eden kar yağışı nedeniyle il genelinde 18.01.2022 öğleden sonra ve 19.01.2022 tarihlerinde okulların tatil edilmesine, ayrıca hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" denildi.
Bilecik'te okulların 18 ve 19 ocak tarihleri arasında yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edilmişti. Şimdi gözler valilikten gelecek açıklamaya çevrildi. Son dakika gelişmeleri haberimizde olacak.