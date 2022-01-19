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Bilecik'te okullar yarın (20 Ocak) tatil olacak mı? Valilikten son dakika açıklaması....

#Yarın Okullar Tatil Mi#Bilecik#Kar Tatili

Yarın okullar tatil mi sorusu bir çok ilde etkili olan kar yağışının ardından internette aranan konuların başında geliyor. Bilecik'te yoğun kar yağışının ardından bir çok ilçede okullar tatil edilmişti. Bir çok il de ise kar yağışı etkisini azaltsa da devam ediyor. Bu gelişmenin ardından okullar yarın da tatil olacak mı sorusunun cevabı için gözler kent valiliklerine çevrildi. Peki Bilecik'te okullar yarın (20 Ocak) tatil olacak mı?

1/6Bilecikte okullar yarın (20 Ocak) tatil olacak mı Valilikten son dakika açıklaması....

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 55 ilin tamamında veya bazı ilçelerinde Okullar Tatil edildi.

SON DAKİKA...



Bilecik'te okulların yarın da (20 Ocak) tatil edildiği açıklandı



Bilecik il genelinde yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime bir gün daha ara verildi.

Bilecik'te yoğun kar yağışı devam ederken olumsuz hava koşulları nedeniyle okullara bir gün daha ara verildi. Bilecik Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İlimizde devam eden kar yağışı nedeniyle il genelinde 20 Ocak 2021 tarihinde okulların bir gün tatil edilmesine, ayrıca hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılmasına karar verilmiştir.”

2/6Bilecik’te okullar yarın tatil mi

Bilecik’te okullar yarın tatil mi?

Bilecik’te okullara 2 gün kar tatili..BİLECİK’te sabah saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından valilik, olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda eğitime bugün ve yarın ara verildiğini açıkladı.

3/6Bilecikte okullar yarın (20 Ocak) tatil olacak mı Valilikten son dakika açıklaması....

Bilecik’te sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Hava sıcaklığının 1 derece olduğu kentte, kar yağışı günlük yaşamı ve trafiği olumsuz etkiledi. Bilecik Valiliği, kar yağışının ardından olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ve yarın eğitime ara verildiğini açıkladı.

4/6Bilecikte okullar yarın (20 Ocak) tatil olacak mı Valilikten son dakika açıklaması....

Valilik açıklamasında, "İlimizde devam eden kar yağışı nedeniyle il genelinde 18.01.2022 öğleden sonra ve 19.01.2022 tarihlerinde okulların tatil edilmesine, ayrıca hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" denildi.

5/620 OCAK İÇİN GÖZLER VALİLİK KARARINDA

20 OCAK İÇİN GÖZLER VALİLİK KARARINDA

Bilecik'te okulların 18 ve 19 ocak tarihleri arasında yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edilmişti. Şimdi gözler valilikten gelecek açıklamaya çevrildi. Son dakika gelişmeleri haberimizde olacak.

6/6Bilecikte okullar yarın (20 Ocak) tatil olacak mı Valilikten son dakika açıklaması....
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