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Haber Giriş: 13 Nisan 2021 - 11:01 | 

Bilecik ve Bayburt imsakiye 2021 bilgileri! Bilecik'te ve Bayburt'da sahura kaçta kalkılacak ve iftar saat kaçta?

Bilecik ve Bayburt İmsakiye 2021 bilgilerine göre sahur ne zaman sorusu ve iftar vakitleri gündemde yer almaya devam ediyor. Bayburt'ta ve Bilecik'te ilk sahur ve iftar saat kaçta sorusu Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Ramazan İmsakiyesine göre cevaplandı. İmsak-sahur ve iftar saatleri belli oldu. Müslümanlar bugün ilk teravih namazını kıldıktan sonra ilk sahura kalkacaklar. Ramazan orucu ise 13 Nisan'da başlayacak. İşte Merkez, Osmaneli, Söğüt başta olmak üzere tüm Bilecik ve Bayburt 2021 iftar ve sahur saatleri...

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Bayburt ve Bilecik sahur ve iftar vakti, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımlanan Bayburt ve Bilecik imsakiye bilgileri ile belli oldu. 2021 İftar saati ve sahur vakti Merkez, Osmaneli, Söğüt başta olmak üzere tüm Bilecik ilçelerinde araştırılıyor. 13 Nisan'da ilk orucu tutacak olan Müslümanlar imsak ve iftar vakti arasında orucu bozan davranışlardan uzak duracaklar. İşte, Ramazan ayı için Diyanet tarafından hazırlanan 2021 Bayburt Bilecik imsakiye bilgilerine göre sahur ve iftar saatleri...

RAMAZAN 2021 BİLECİK İMSAKİYE BİLGİLERİ-İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA YAPILACAK?

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
113.04.202104:4919:4321:06*
214.04.202104:4719:4421:08
315.04.202104:4519:4521:09
416.04.202104:4319:4621:10
517.04.202104:4219:4721:12
618.04.202104:4019:4821:13
719.04.202104:3819:4921:15
820.04.202104:3619:5021:16
921.04.202104:3419:5121:17
1022.04.202104:3219:5221:19
1123.04.202104:3119:5321:20
1224.04.202104:2919:5421:21
1325.04.202104:2719:5521:23
1426.04.202104:2519:5621:24
1527.04.202104:2319:5721:26
1628.04.202104:2219:5821:27
1729.04.202104:2019:5921:29
1830.04.202104:1820:0021:30
1901.05.202104:1620:0121:31
2002.05.202104:1520:0221:33
2103.05.202104:1320:0321:34
2204.05.202104:1120:0421:36
2305.05.202104:0920:0521:37
2406.05.202104:0820:0621:39
2507.05.202104:0620:0721:40
2608.05.202104:0520:0821:42**
2709.05.202104:0320:0921:43
2810.05.202104:0120:1021:45
2911.05.202104:0020:1121:46
3012.05.202103:5820:1221:47***


TÜM İLLERİN DE BULUNDUĞU DETAYLI İMSAKİYE İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

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RAMAZAN 2021 BAYBURT İMSAKİYE BİLGİLERİ-İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA YAPILACAK?

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
113.04.202104:0819:0220:26*
214.04.202104:0619:0320:27
315.04.202104:0419:0420:28
416.04.202104:0219:0520:30
517.04.202104:0019:0620:31
618.04.202103:5819:0720:33
719.04.202103:5619:0820:34
820.04.202103:5519:0920:35
921.04.202103:5319:1020:37
1022.04.202103:5119:1120:38
1123.04.202103:4919:1220:40
1224.04.202103:4719:1420:41
1325.04.202103:4619:1520:42
1426.04.202103:4419:1620:44
1527.04.202103:4219:1720:45
1628.04.202103:4019:1820:47
1729.04.202103:3819:1920:48
1830.04.202103:3719:2020:50
1901.05.202103:3519:2120:51
2002.05.202103:3319:2220:52
2103.05.202103:3119:2320:54
2204.05.202103:3019:2420:55
2305.05.202103:2819:2520:57
2406.05.202103:2619:2620:58
2507.05.202103:2519:2721:00
2608.05.202103:2319:2821:01**
2709.05.202103:2119:2921:03
2810.05.202103:2019:3021:04
2911.05.202103:1819:3121:06
3012.05.202103:1719:3221:07***

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Ramazan ayının ilk haftasında hava sıcaklıklarının mevsim normallerine yükseleceği öngörülüyor.

AA muhabirinin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkililerinden edindiği bilgiye göre, yarın ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Ordu, Sivas ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Ramazan ayının ilk haftasında, iç ve doğu kesimlerde hissedilir derecede artacak hava sıcaklıklarının, yurdun genelinde mevsim normalleri civarına yükseleceği öngörülüyor.

Ayrıca, yurdun batı kesimlerinin yeni bir yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor. Hafta boyunca kuzey ve batı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanakların devam edeceği ve hafta sonunda doğu kesimlerde yağış geçişlerinin görüleceği tahmin ediliyor.

Çarşamba günü Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı Karadeniz'de (Sinop hariç) yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Perşembe günü yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olması beklenirken, Marmara'nın güney ve doğusu, Kıyı Ege, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Yozgat, Sivas ile Ardahan ve Kars çevrelerinde sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak görülecek.

Cuma günü Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Doğu Karadeniz ile Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

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