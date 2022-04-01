BİLECİK İMSAKİYE 2022: Bilecik'te iftar ve sahur saat kaçta?

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Doç. Dr. Akan Bayrakdar, “Ramazanda spor yapılır mı?” sorusuna yanıt verdi. Ramazanda oruç tutmanın egzersiz ve fiziksel aktivite yapmaya engel olmadığını belirten Doç. Dr. Akan Bayrakdar, ramazan ayında ne zaman ve nasıl spor yapmamız gerektiğini sıraladı. Ramazan ayında fiziksel aktivite ve egzersizden uzak durulması konusunda pek çok spekülasyon yapıldığını söyleyen Doç. Dr. Akan Bayrakdar, “Egzersiz yaparken kan seviyelerinde ve kalp fonksiyonlarında azalma olduğu ve bağışıklık sisteminin zayıfladığına dair rivayetler mevcuttur. Fakat ramazan ayı dışında kalan 11 ayda fiziksel aktivite ve egzersiz ne kadar önemliyse, ramazan ayında da fiziksel aktivite ve egzersizin önemli olduğu unutulmamalıdır” dedi.