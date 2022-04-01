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BİLECİK İMSAKİYE 2022: Bilecik'te iftar ve sahur saat kaçta?

#Bilecik İmsakiye#Bilecik Sahur Vakitleri#Bilecik İftar Vakitleri

Bilecik İmsakiyesine göre sahur ve iftar vakitleri araştırılıyor. Bilecik'te ilk sahur ve iftar saat kaçta? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Ramazan İmsakiyesine göre imsak-sahur ve iftar saatleri belli oldu. Müslümanlar bugün ilk teravih namazını kıldıktan sonra ilk sahura kalkacaklar. Ramazan orucu ise 2 Nisan'da başlayacak. İşte Merkez, Osmaneli, Söğüt başta olmak üzere tüm Bilecik ilçelerinin 2022 iftar ve sahur saatleri...

1/3BİLECİK İMSAKİYE 2022: Bilecikte iftar ve sahur saat kaçta

Bilecik sahur ve iftar vakti, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımlanan Bilecik imsakiye bilgileri ile belli oldu. 2022 İftar saati ve sahur vakti Merkez, Osmaneli, Söğüt başta olmak üzere tüm Bilecik ilçelerinde araştırılıyor. 2 Nisan'da ilk orucu tutacak olan Müslümanlar imsak ve iftar vakti arasında orucu bozan davranışlardan uzak duracaklar. İşte, Ramazan ayı için Diyanet tarafından hazırlanan 2022 Bilecik imsakiye bilgilerine göre sahur ve iftar saatleri...

2/3RAMAZAN 2022 BİLECİK İMSAKİYE BİLGİLERİ-İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA YAPILACAK

RAMAZAN 2022 BİLECİK İMSAKİYE BİLGİLERİ-İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA YAPILACAK?

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)
102 Nisan05:1019:32
203 Nisan05:0819:33
304 Nisan05:0619:34
405 Nisan05:0419:35
506 Nisan05:0219:36
607 Nisan05:0119:37
708 Nisan04:5919:38
809 Nisan04:5719:39
910 Nisan04:5519:40
1011 Nisan04:5319:41
1112 Nisan04:5119:42
1213 Nisan04:4919:43
1314 Nisan04:4819:44
1415 Nisan04:4619:45
1516 Nisan04:4419:46


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3/3BİLECİK İMSAKİYE 2022: Bilecikte iftar ve sahur saat kaçta

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Doç. Dr. Akan Bayrakdar, “Ramazanda spor yapılır mı?” sorusuna yanıt verdi. Ramazanda oruç tutmanın egzersiz ve fiziksel aktivite yapmaya engel olmadığını belirten Doç. Dr. Akan Bayrakdar, ramazan ayında ne zaman ve nasıl spor yapmamız gerektiğini sıraladı. Ramazan ayında fiziksel aktivite ve egzersizden uzak durulması konusunda pek çok spekülasyon yapıldığını söyleyen Doç. Dr. Akan Bayrakdar, “Egzersiz yaparken kan seviyelerinde ve kalp fonksiyonlarında azalma olduğu ve bağışıklık sisteminin zayıfladığına dair rivayetler mevcuttur. Fakat ramazan ayı dışında kalan 11 ayda fiziksel aktivite ve egzersiz ne kadar önemliyse, ramazan ayında da fiziksel aktivite ve egzersizin önemli olduğu unutulmamalıdır” dedi.

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