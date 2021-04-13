Bilecik iftar vakti kaçta? 2021 Bilecik İmsakiyesine göre iftar, akşam ezanı ve sahur saatleri
Bilecik iftar vakti 2021 yılında da araştırılan konular arasında yerini aldı. On bir ayın sultanı, kardeşlik ikliminin dört bir yanı sardığı ramazan ayı 2021 yılında 13 Nisan’da başladı. Müslümanlar ilk oruçlarını bugün tutuyorlar. Peki, Bilecik’te iftar ve akşam ezanı saat kaçta? İşte iftar ve sahur vakti hakkında bilgiler
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Bilecik iftar saatleri, Diyanet tarafından açıklandı. 11 ayın sultanı Ramazan ayı 13 Nisan tarihinde başladı. Ramazan orucunun başlamasının ardından vatandaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Ramazan İmsakiyesine yoğun ilgi göstermeye başladılar. Bilecik iftar saati 19:43 olarak açıklandı. İşte imsakiye bilgileri
2
Bilecik iftar saati 19:43 olarak açıklandı. Ramazanın ikinci orucu için imsak saati ise 04:47 olacak.