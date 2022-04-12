Bilal Sonses kimdir, kaç yaşında?

Bilal Sonses’in sözü ve müziği kendisine ait olan İki Kelime, Elin Olamam, Sana Bir Şey Olmasın, Sol Yanım şarkıları ile diğer birçok şarkısı tıklanma rekorları kırmıştır.



İlk olarak ismini evde kaydedip yayınladığı “İki kelime” isimli şarkısıyla duyuran ve sonrasında sosyal medyanın gücünü en iyi şekilde kullanan Bilal Sonses, aynı zamanda 130 milyon izlenmeli 365 bin aboneli bir kanalında sahibi.