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Bilal Sonses kimdir, kaç yaşında?

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Bilal Sonses müzik kariyerinin yanı sıra katıldığı programlarla da gündeme geliyor. Sonses, çok dinlenen “İçimdeki Sen” şarkısıyla adından söz ettirmeyi başarmıştı. Peki, Bilal Sonses kimdir, kaç yaşında?

1/3Bilal Sonses kimdir, kaç yaşında

Bilal Sonses, 1989 İstanbul Fatih doğumlu. Mehmet İhsan Mermerci Anadolu Turizm Otelcilik Lisesini bitirdikten sonra eğitimini Düzce Üniversitesinde tamamladı. Bilal Sonses, 2015 yılında açtığı Youtube kanalı üzerinden kendine ait söz ve bestelerini yayınlayarak yüksek bir popülariteye ulaşmıştır.

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Bilal Sonses’in sözü ve müziği kendisine ait olan İki Kelime, Elin Olamam, Sana Bir Şey Olmasın, Sol Yanım şarkıları ile diğer birçok şarkısı tıklanma rekorları kırmıştır.

İlk olarak ismini evde kaydedip yayınladığı “İki kelime” isimli şarkısıyla duyuran ve sonrasında sosyal medyanın gücünü en iyi şekilde kullanan Bilal Sonses, aynı zamanda 130 milyon izlenmeli 365 bin aboneli bir kanalında sahibi.

3/3Bilal Sonses kimdir, kaç yaşında

Müzikseverlerin uzun zamandır albüm beklentileri içinde oldukları Bilal Sonses, albümle aynı ismi taşıyan “Öpesim Var” isimli şarkısına Cem Kılıç yönetmenliğinde klip çekti. Klibe başarılı oyuncu Ecenur Erik eşlik etti.

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