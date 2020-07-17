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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 17 Temmuz 2020 - 13:36,

Bikiniyle görüntü vermemek için

TV yıldızı bikinili görüntülenmemek için böyle bir çare buldu.

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1İSPANYA TATİLİ
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İSPANYA TATİLİ

İngiliz televizyon yıldızı Jessica Wright, sevgilisi William Lee Kemp ile birlikte İspanya'da tatil yapıyor.

2KARANTİNANIN ACISINI ÇIKARIYOR
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KARANTİNANIN ACISINI ÇIKARIYOR

34 yaşındaki oyuncu, tatilde koronavirüs karantinasında dört duvar arasında kalmanın acısını da çıkarıyor.

3PAREOLU ÖNLEM
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PAREOLU ÖNLEM

Wright ve Lee Kemp, önceki gün çıktıkları tekne turunda görüntülendi. Genç yıldız, paparazzilerin uzaktan kendilerini görüntülediğini anlayınca da bikinili pozlarının çekilmemesi için önlem aldı.

4GÖRÜNTÜLENDİKLERİNİ ANLAYINCA
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GÖRÜNTÜLENDİKLERİNİ ANLAYINCA

Jessica Wright, beline hemen pareosunu sardı ve denize girmeden teknede geçirdiği saatlerde hiç çıkarmadı.

5AİLE ÜYELERİ EŞLİK ETTİ
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AİLE ÜYELERİ EŞLİK ETTİ

Wright ve sevgilisine güzel yıldızın aile üyeleri de eşlik etti.

6BİR REALITY ŞOV İLE ADINI DUYURDU
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BİR REALITY ŞOV İLE ADINI DUYURDU

Jessica Wright, rol aldığı The Only Way Is Essex ile adını duyurmuştu.

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