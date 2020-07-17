Bikiniyle görüntü vermemek için

İngiliz televizyon yıldızı Jessica Wright, sevgilisi William Lee Kemp ile birlikte İspanya'da tatil yapıyor.34 yaşındaki oyuncu, tatilde koronavirüs karantinasında dört duvar arasında kalmanın acısını da çıkarıyor.Wright ve Lee Kemp, önceki gün çıktıkları tekne turunda görüntülendi. Genç yıldız, paparazzilerin uzaktan kendilerini görüntülediğini anlayınca da bikinili pozlarının çekilmemesi için önlem aldı.Jessica Wright, beline hemen pareosunu sardı ve denize girmeden teknede geçirdiği saatlerde hiç çıkarmadı.Wright ve sevgilisine güzel yıldızın aile üyeleri de eşlik etti.Jessica Wright, rol aldığı The Only Way Is Essex ile adını duyurmuştu.