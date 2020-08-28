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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 28 Ağustos 2020 - 09:39 | 

Bikinili pozu olay oldu! 57 yaşındaki şarkıcı gençlere taş çıkardı...

Magazin dünyasının 40'lı yaşları geride bırakan ünlü isimleri arasında bikinili fotoğraf akımı başladı...

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Türk pop müzik tarihine hem şarkılarıyla hem danslarıyla damgasını vuran Yonca Evcimik, 57 yaşına bastı.

Sosyal medya hesabından yeni yaşına özel bikinili pozlarını paylaşan sanatçının fit ve enerjik hali hayranları tarafından binlerce beğeni aldı.

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Evcimik, doğum günü notu da yazdı: “Bugün benim doğum günüm. Sayılarla işim olmadı. Hep diyorum içimdeki çocuğu hiç büyütmedim. Böyle gayet keyifli ve mutluyum. İyi ki doğmuşum. 57 kere maşallahınızı alırım.”

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Sanatçını takipçileri ise “Sen misin 57? Bizce daha 17’sin. Nice daha güzel yıllara” yorumları yazarak Evcimik’e övgüler yağdırdı.

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Magazin dünyasının 40'lı yaşları geride bırakan ünlü isimleri de sosyal medya hesaplarında bikinili fotoğraflar paylaştı...

İşte o paylaşımlar!

Fotoğraf: Hürriyet

548LİK DEFNE
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48'LİK DEFNE!

Defne Samyeli’nin Instagram’da paylaştığı bikinili fotoğrafına beğeni yağdı. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken 48 yaşındaki eski spikerin formunu ve güzelliğini korumak için neler yaptığı merak konusu oldu. İşte Samyeli’nin sırrı:

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· Haftanın 5 günü tekvando ve Muay Thai yapıyor; kısacası dövüşüyor.

· Haftanın bir günü karabuğday diyeti yapıyor.

· Maydanoz ve dereotunu sofrasından eksik etmiyor.

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· Yüzüne avokado, Türk kahvesi ve bal karışımından elde ettiği bir maskeyi uyguluyor.

· Zeytinyağı ile toz şekeri karıştırıp ellerine, dirseklerine sürüyor.

· Saçlarına susam yağı ile bakım yapıyor.

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Defne Samyeli, “Vücuduma sevgi ve saygıyla yaklaşıyorum, karşılığını da alıyorum. Ruhumdan ve bedenimden en mutlu olduğum dönemi yaşıyorum” diyor.

9HANDENİN BODRUM PZU
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HANDE'NİN BODRUM PZU

Düğün öncesi tatile çıkan Hande Ataizi, bikinili pozunu Instagram'da takipçileri ile paylaştı. 46 yaşındaki Ataizi'nin 'Bodrum' pozuna beğeni yağdı.

10HİÇ YAŞLANMIYOR
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HİÇ YAŞLANMIYOR

57 yaşındaki Türkiye eski güzellerinden Aydan Şener, bikinili fotoğraflarını paylaştı. Şener, fotoğraflarda fotoşop olmadığını söyledi. Ünlü oyuncu estetikle ilgili de samimi açıklamalar yaptı.

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Oyuncu Aydan Şener (57) “Her yıl mayolu bir poz paylaşıyorum, eğleniyorum. Ama fotoşop ve filtre yok. Çünkü fotoğrafla oynamak başkalarını kandırmak ve samimiyetsizlik” dedi. Şener estetik sorusunu da şöyle cevapladı: “Bir tek botoks gibi ufak tefek dokunuşlar var. Başka şey yok. İlk botoksumu da 40’ımda yaptırmıştım.”

12EGEYİ SALLADI
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EGE'Yİ SALLADI

Sibel Can, geçtiğimiz yıl çıktığı Ege turnesi sırasında kaldığı otelin balkonunda bikinili görüntülendi.

49 yaşındaki Sibel Can'ın fotoğrafı büyük ses getirdi.

Fotoğraf: Hürriyet

13ZAMAN GEÇİYOR SEDA GENÇLEŞİYOR
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ZAMAN GEÇİYOR SEDA GENÇLEŞİYOR

57 yaşındaki Seda Sayan, Instagram sayfasında bu fotoğrafı paylaştı. Sayan'ın paylaşımı 19 bin beğeni aldı.

Fotoğraf: Instagram

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Çok geçmeden Seda Sayan'dan 17 bin beğeni alan ikinci fotoğraf da geldi...

Fotoğraf: Instagram

15PHOTOSHOP YOK
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PHOTOSHOP YOK!

Hülya Avşar Instagram sayfasında siyah bikinisiyle verdiği bu pozu paylaştı. 57 yaşındaki Avşarkızı'nın photoshop uygulamamış olması dikkat çekti. Hülya Avşar'ın fotoğrafı 34 bin beğeni aldı.

Fotoğraf: Instagram

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47 yaşındaki Gülben Ergen de 'bikinili poz' akımına uydu. Ergen'in paylaşımına 49 bin beğeni geldi.

Fotoğraf: Instagram

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Eşi İbrahim Kutluay ile boşanma davası süren Demet Şener yıllar sonra bikinili fotoğrafını paylaştı. Şener'in paylaşım 16 bin beğeni aldı.

Fotoğraf: Instagram

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