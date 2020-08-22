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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 22 Ağustos 2020 - 11:45 | 

Düğününde ağlamıştı: Bikinili kraliçe

Hollanda Kralı Willem Alexander ile Kraliçe Maxima, üç kızlarıyla birlikte tatile çıktı.

Backgrid UK

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1MYKONOS TATİLİ
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MYKONOS TATİLİ

Çift, denizin ve güneşin nimetlerinden faydalanmak için Yunanistan'ın Mykonos adasını tercih etti.

2DENİZE GİRİP SERİNLEDİ
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DENİZE GİRİP SERİNLEDİ

Kral Willem Alexander ve Kraliçe Maxima, lüks bir yatla denize açıldı. Eşi yatta kalmayı tercih ederken Kraliçe Maxima; sık sık denize girip serinledi.

3BOL BOL FOTOĞRAF ÇEKTİ
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BOL BOL FOTOĞRAF ÇEKTİ

Daha sonra tekneyle yattan ayrılıp adanın sakin bir bölgesine geçen çift, orada hem gezdi hem de bol bol fotoğraf çekti.

42002DE EVLENDİLER
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2002'DE EVLENDİLER

Arjantin doğumlu olan 45 yaşındaki Kraliçe Maxima ile Kral Willem Alexander. 2002 yılında evlendi.

5ÜÇ KIZLARI BULUNUYOR
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ÜÇ KIZLARI BULUNUYOR

Avrupa'nın en güzel giyinen kraliyet ailesi üyelerinden biri olarak bilinen Maxima ile eşinin üç tane kızı bulunuyor.

6EN POPÜLER KRALİÇE
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EN POPÜLER KRALİÇE

Kraliçe Maxima, dünyanın en çok ilgi çeken mavi kanlı ailelerinden biri olan İngiliz kraliyet ailesini bile popülerlikte geride bırakan bir isim.

7PARTİDE TANIŞTILAR
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PARTİDE TANIŞTILAR

Hollanda Kraliçesi Beatrix'in tahtından feragat etmesiyle eşi Willem Alexander kral olunca o da kraliçe unvanına kavuştu. Soyu İspanya'nın köklü ailelerinden birine uzanan Arjantinli bir babanın kızı olan Maxima, o dönemde prens olan Willem Alexander ile 28 yaşındayken bir partide tanıştı.

8SONRA AŞK BAŞLADI
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SONRA AŞK BAŞLADI

Her ne kadar Willem Alexander ondan çok etkilense de o ilk anda sonradan eşi olacak bu genç adamdan çok da hoşlanmadı. Fakat daha sonra aralarında bir aşk doğdu. Çift, 2002 yılında evlendi.

9DÜĞÜNDE GÖZYAŞLARI
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DÜĞÜNDE GÖZYAŞLARI

Prens Willem Alexander ile nişanlılığı döneminde de halkın sevgisini kazanan Maxima, düğününe anne ve babası katılamadığı için "Adios Nonino" yani Elveda Baba tangosu çalarken ağlamıştı.

10ANNE VE BABASI DÜĞÜNE KATILAMADI
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ANNE VE BABASI DÜĞÜNE KATILAMADI

Çünkü Maxima’nın babası Jorge Zorreguieta, Arjantin’de General Jorge Rafael Videla’nın diktatörlüğü sırasında Tarım Bakanlığı’nda müsteşar olarak görev yapmıştı. O dönemde yaşanan bütün baskılardan o da sorumlu tutulmuştu. Bu yüzden de kızının en mutlu gününde yanında olamadı.

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