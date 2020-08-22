Düğününde ağlamıştı: Bikinili kraliçe

Hollanda Kralı Willem Alexander ile Kraliçe Maxima, üç kızlarıyla birlikte tatile çıktı.
Backgrid UK
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MYKONOS TATİLİ
Çift, denizin ve güneşin nimetlerinden faydalanmak için Yunanistan'ın Mykonos adasını tercih etti.
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DENİZE GİRİP SERİNLEDİ
Kral Willem Alexander ve Kraliçe Maxima, lüks bir yatla denize açıldı. Eşi yatta kalmayı tercih ederken Kraliçe Maxima; sık sık denize girip serinledi.
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BOL BOL FOTOĞRAF ÇEKTİ
Daha sonra tekneyle yattan ayrılıp adanın sakin bir bölgesine geçen çift, orada hem gezdi hem de bol bol fotoğraf çekti.
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2002'DE EVLENDİLER
Arjantin doğumlu olan 45 yaşındaki Kraliçe Maxima ile Kral Willem Alexander. 2002 yılında evlendi.
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ÜÇ KIZLARI BULUNUYOR
Avrupa'nın en güzel giyinen kraliyet ailesi üyelerinden biri olarak bilinen Maxima ile eşinin üç tane kızı bulunuyor.
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EN POPÜLER KRALİÇE
Kraliçe Maxima, dünyanın en çok ilgi çeken mavi kanlı ailelerinden biri olan İngiliz kraliyet ailesini bile popülerlikte geride bırakan bir isim.
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PARTİDE TANIŞTILAR
Hollanda Kraliçesi Beatrix'in tahtından feragat etmesiyle eşi Willem Alexander kral olunca o da kraliçe unvanına kavuştu. Soyu İspanya'nın köklü ailelerinden birine uzanan Arjantinli bir babanın kızı olan Maxima, o dönemde prens olan Willem Alexander ile 28 yaşındayken bir partide tanıştı.
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SONRA AŞK BAŞLADI
Her ne kadar Willem Alexander ondan çok etkilense de o ilk anda sonradan eşi olacak bu genç adamdan çok da hoşlanmadı. Fakat daha sonra aralarında bir aşk doğdu. Çift, 2002 yılında evlendi.
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DÜĞÜNDE GÖZYAŞLARI
Prens Willem Alexander ile nişanlılığı döneminde de halkın sevgisini kazanan Maxima, düğününe anne ve babası katılamadığı için "Adios Nonino" yani Elveda Baba tangosu çalarken ağlamıştı.
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ANNE VE BABASI DÜĞÜNE KATILAMADI
Çünkü Maxima’nın babası Jorge Zorreguieta, Arjantin’de General Jorge Rafael Videla’nın diktatörlüğü sırasında Tarım Bakanlığı’nda müsteşar olarak görev yapmıştı. O dönemde yaşanan bütün baskılardan o da sorumlu tutulmuştu. Bu yüzden de kızının en mutlu gününde yanında olamadı.