Bikini kazası! Songül Karlı'nın zor anları...

Koronavirüs salgını nedeniyle şehirler arası ulaşım kısıtlamasının kalkması sonucu ünlü isimler de tatil beldelerine gitmeye başladı. Televizyon ve müzik dünyasının popüler simaları, tatillerinden kesitleri de sosyal medya hesaplarından paylaştı
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1
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Bikini kazası
Songül Karlı, Bodrum’dan sonra tatile Çeşme’de devam ediyor. Karlı önceki gün Zigana Otel’in iskelesindeydi.
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Pareosunu çıkarıp denize giren Karlı, sudan çıktığında bikinisinin kaydığını fark etmedi ve bir süre o şekilde dolaştı.
Deniz BOY
3
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Jessica’dan jet-ski şov
Yeni dizisinin çekimleri için İstanbul’da kamera karşısına geçmeye hazırlanan Jessica May, tatilinin son günlerini Bodrum’da geçiriyor.
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Brezilyalı oyuncu önceki gün eşi Hüseyin Kara ve arkadaşlarıyla Yalıkavak’taki Cactus Fleur Beach’teydi. May, arkadaşıyla beraber bindiği jet-ski’de objektife yansıdı.
Ali KESER
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Kürek sörfü yaptı
Çeşme’de tatil yapan Naz Elmas, Göcek tatilinden bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü oyuncu, tatili boyunca bol bol kürek sörfü yaptı.
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Tatile devam
Eşi Engin Hepileri ve oğlu Can’la tekne tatilinde olan Beyza Şekerci, güneşin keyfini çıkardığı pozlarını Instagram’da paylaştı. Oyuncu, fotoğrafının altına siyah kalp emoji’si koydu.
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Bunun adı tatil
Aynur Aydın tatil için Fethiye’yi tercih etti. Şarkıcı, konakladığı otelde bikinisiyle çektirdiği video ve fotoğrafları Instagram sayfasında “Bunun adı tatil” notuyla paylaştı.
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Baş başa yemek
Hazal Filiz Küçükköse, işletmeci sevgilisi Alp Güler’le Çeşme tatiline devam ediyor. Sevgililer önceki gün The Beach Of Momo’da görüntülendi. Gazetecilere poz veren ikili, baş başa akşam yemek yiyeceklerini söyledi.
Deniz BOY
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Özgür Merve
Merve Boluğur, tatilinden fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Oyuncu, kürek sörfü yaptıktan sonra sahilde dans etti. Fotoğraflarının altına“Özgür” diye not yazdı.
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Deniz keyfi
Avukat Gülnur Tutumoğlu önceki gün Çeşme’deki bir plajda görüntülendi. Ünlü avukat, denizin keyfini çıkarırken, sarı mayosu ve düzgün fiziğiyle de tüm bakışları üzerine çekti.