Bige Önal kimdir? Erhan Önal’ın kızı Bige Önal'ın oynadığı diziler
Bige Önal merak edilen isimler arasında yerini aldı. Son dakika haberine göre ünlü isim Bige Önal’ın babası eski milli futbolcu Erhan Önal hayatını kaybetti. Bige Önal’ın kaç yaşında olduğu ve oynadığı diziler araştırılıyor. İşte hakkında bilgiler
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Bige Önal’ın hayatı araştırılıyor. 1 Şubat 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Bige Önal, Galatasaraylı eski futbolcu Erhan Önal ve eski manken Mine Baysan’ın kızıdır. İşte Sen Çal Kapımı, Maral, Bir Başkadır, Benim Adım Gültepe dizilerde rol alan ünlü isim hakkında merak edilenler
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BİGE ÖNAL KİMDİR?
Galatasaraylı eski futbolcu Erhan Önal ve eski manken Mine Baysan’ın kızı Bige Önal 1 Şubat 1990 tarihinde İstanbul'da doğdu. Özel St Benoit lisesini bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesinden mezun oldu. Emre Altuğ ve Rojda Demirer’in başrollerini canlandırdığı, oyuncu kadrosunda Ahmet Kural, Yeşim Ceren Bozoğlu, Kerem Kupacı ve Hande Subaşı’nın yer aldığı 2010 yapımı "Elde Var Hayat" adlı dizide Yeliz karakterini canlandırdı. Ayça Bingöl, Mete Horozoğlu, İlker Kızmaz ve Ekin Koç'un oynadığı "Benim Adım Gültepe" adlı dizide ise Nazlı karakterine hayat verdi. Ünlü isim Aras Bulut İynemli ile beraberdir.