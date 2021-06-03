Bige Önal: Estetik doğallığı bozuyor, karşıyım!

'Doğalı bozduğunu düşünüyorum' Oyuncu Bige Önal, İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk oldu. Hiç estetiği olmayan oyuncu, şaşırtan bir de açıklama yaptı.



"Estetiğim yok. Allah korusun çok görsel bir sıkıntı olursa bir kaza falan vs. o zaman yaptırırım ama onun dışında ben biraz karşıyım. Kendini bu sebepten ötürü kötü hissedenleri ve yaptıranları anlıyorum."