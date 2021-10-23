Biden TV'de açıkladı, dünya şokta! Beyaz Saray geri adım attı ama...

ABD yönetimi, şimdiye kadar olası Çin-Tayvan çatışmasında ne yapacağını hiçbir zaman resmi olarak açıklamamıştı ancak dün Başkan Joe Biden'ın yaptığı açıklama Washington'ın Tayvan'a ilişkin olarak uzun süredir uyguladığı hassas “stratejik belirsizlik” politikasını değiştirdiğini gösterdi.