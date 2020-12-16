Güzel yıldız göğüslerini küçülttürdü: Koşarken rahatsız oluyordum
TV yıldızı estetik operasyonla irileştirdiği göğüslerini küçülttürmek için bir kez daha bıçak altına yattı.
Backgri UK
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Operasyon geçirmeden, Türkiye'ye gelip eski görüntüsüyle son kez kamera karşısına geçen yıldız, dün gece de küçülttürdüğü göğüsleriyle objektiflere takıldı.
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Rol aldığı Celebrity Big Brother adlı yarışmayla yıldızı parlayan Bianca Gascoigne, iki beden küçülttürdüğü göğüsleriyle görüntülendi.
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Essex kentinde bir restorana girerken görüntülenen 34 yaşındaki Bianca Gascoigne, yeşil bir tulum giydi ve görüntüsünü de pırıltılı ayakkabı ve çantayla tamamladı.
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Bir dönemin ünlü futbolcularından Paul Gascoigne'in evlatlık kızı olan Bianca Gascoigne, geçtiğimiz ay da Türkiye'ye gelip eski göğüsleriyle son pozlarını vermişti.
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Bianca Gascoigne, Türkiye'deki çalışmada birbirinden iddialı plaj giysileriyle objektif karşısına geçmişti.
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Gögüslerini büyütmek için ilk kez 18 yaşında estetik operasyon geçiren Bianca Gascoigne, sonra da çektiği kronik ağrılar yüzünden yeniden bıçak altına yatıp bu kez daha doğal bir görünüşe kavuştu.
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Bianca Gascoigne, bir dergiye verdiği röportajda 20 yaşındayken daha büyük göğüsler istediğini belirterek "Ama artık büyüme zamanı. Şimdi daha doğal bir görünüm istiyorum" diye konuşmuştu.
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Eski görüntüsünün spor yaparken özellikle de koşarken kendisini rahatsız ettiğini belirten Bianca Gascoigne, çektiği kronik sırt ağrılarının da kendisini göğüslerini küçülttürmeye yönelttiğini anlatmıştı.