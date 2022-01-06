Bi Küçük Eylül Meselesi nerede çekildi? Bi Küçük Eylül Meselesi filminin konusu ve oyuncuları hakkında detaylar
Yapımcılığını Ay Yapım’ın, senaristliğini ve yönetmenliğini Kerem Deren’in üstlendiği “Bi Küçük Eylül Meselesi” vizyona girdiği dönemde çok konuşulmuştu. Bi Küçük Eylül Meselesi hem oyuncu kadrosu hem de çekim yerleriyle adından söz ettirmişti. Peki, Bi Küçük Eylül Meselesi nerede çekildi? Bi Küçük Eylül Meselesi filminin konusu ve oyuncuları hakkında detaylar…
Bozcaada’nın büyüleyici atmosferinde geçen çarpıcı bir aşk hikayesini konu alan “Bi Küçük Eylül Meselesi” ezber bozan kurgusuyla sinemaseverleri şaşırtacak. Başrollerinde Farah Zeynep Abdullah ve Engin Akyürek’in yer aldığı film, “Aşık olmanın değil, aşkı hatırlamanın hikayesini” beyazperdeye taşımıştı.
Onur Tuna, Ceren Moray ve çocuk oyuncu Serra Keskin’in de oyuncu kadrosunda yer aldığı “Bi Küçük Eylül Meselesi”; İstanbul’un en popüler semtlerinden birinde yetişmiş Eylül (Farah Zeynep Abdullah) ile Bozcaada’nın huzurlu ve sakin ortamında kendi halinde yaşayan Tekin’in (Engin Akyürek) tesadüflerle başlayan sıra dışı birlikteliklerini konu alıyor.
Bİ KÜÇÜK EYLÜL MESELESİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Bi Küçük Eylül Meselesi'nin ön hazırlıkları iki ay, çekim süreci ise tam bir yıl sürdü. Çekimlerinin çok büyük bir bölümü Bozcaada'da gerçekleşen film, adananın panoramasını da hem yaz hem sonbahar çekimleriyle izleyiciye büyük bir titizlikle sundu.
FİLMİN ÖYKÜSÜ
Eylül hayatta istediği her şeye sahip. Güzel, neşeli, eğlenceli. Ta ki bir gün başına bir şey gelene ve yaşamının son bir ayını unutana dek. Ailesi, arkadaşları her şeyin yolunda olduğunu söyleyip dururken, Eylül bir şeylerin ters gittiğini anlamaya başlar. Ve hatırlamadığı bir ayın peşinden Bozcaada'ya gider. Orada, daha önce hiç görmediği derbeder, garip bir adam, ona seslenir: "Eylül. Beni hatırlamıyor musun? Sen burada, bu adada bana aşık oldun."