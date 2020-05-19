Bez maske standartları nasıl olmalı, Bez maskeler yıkanabiliyor mu? İşte bez maske detayları
TSE'nin standardlarında, bez maskenin tasarımından üretimine, bakteri filtrasyon etkinliğinden kullanım sonrası imhasına kadar tüm aşamalar yer aldı. Özellikle merak edilen sorulardan olan bez maske kaç kere yıkanabilir, bez maske nasıl olmalı soruları da yanıt bulmuş oldu. Peki bez maskeler nasıl olmalı, hangi şartlarda üretilmeli? İşte bez maskede olması gereken standartlar.
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Yıkanabilir bez maske için standartları Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından açıklandı. Belirlenen bez maske standartlarında maskenin özellikleri, üretimi, tasarımı, temizleme, yıkama, kurutma gibi belirleyici özellikler paylaşıldı. Böylece Türkiye, dünyada bu alanda standartları oluşturan üçüncü ülke oldu. Öte yandan, maskeyi takmak ve çıkarmak için de standartlar da sıralandı. Peki, Yıkanabilir bez maske nedir, bez maske kaç kere yıkanabilir? İşte, ayrıntılar...
Türk Standardları Enstitüsü (TSE) yıkanabilir bez maskeler için standartları belirleyerek internet sitesinde yayımladı.
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Standartta, virüse karşı korumada, kullanılan hijyenik bez maskelerin sahip olması gereken özellikler belirlendi. Belirlenen standartlarda, maskenin özellikleri, üretimi, tasarımı, temizleme, yıkama, kurutma ve bağlantı durumlarının nasıl olması gerektiği ilk kez ortaya konuldu. Söz konusu standartlar, TSE'nin internet sitesine yüklenerek erişime açıldı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Şimdi bez maske ile ilgili yeni bir adım atıyoruz. Yıkanabilir bez maske standartları, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, Ticaret Bakanlığımız, TSE, TÜBİTAK ve üreticilerle iş birliği ile birlikte belirlendi. Bunlar için de bir üst fiyat tespit edilerek satışına izin verilecek. Ayrıca bu ürünlerin ciddi bir ihracat potansiyeli vardır." ifadesini kullandı.
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Henüz semptom geliştirmemiş veya belirtisiz kalan enfekte kişilerden solunum damlacıklarının atılımını en aza indirerek virüsün yayılmasını azaltmak için kullanılan maskeler, standarda göre, küçük, orta ve büyük boy olmak üzere üç şekilde sınıflandırıldı.
Standartta, maskenin hangi kumaşlardan üretilmesi gerektiği de yer aldı. Buna göre, maske kumaşları sentetik veya doğal liflerden geliştirilecek, dokuma, örme, triko ya da dokusuz tekstil yöntemiyle üretilebilecek.
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Maskenin sahip olması gereken özellikler ise şöyle sıralandı:
"Bileşenlerinde yırtılma, bağlantı noktalarının ayrılma bulunmamalı, nefes alabilir olmalı, uygun şekilde takılabilir ve rahat giyilebilir şekilde tasarlanmalı. Tüm bileşenlerin temizliği ve dezenfeksiyonu evde yapılması kolay olmalı, risk taşımayan malzemeler ile üretilmiş olmalı, tahriş veya olumsuz sağlık etkileri bulunmayan kumaşlardan imal edilmeli, kullanılan kumaş dayanıklı olmalı ve ürünün kullanım ömrü süresince bütünlüğünü korumalı. Kullanıcıyla temas edebilecek kısımlarında kullanıcıyı yaralayabilecek keskin kenarları bulunmamalı."
Maskelerin tasarımına da standart getirildi
Hazırlanan standartla maskenin tasarımı da belirlendi. Buna göre yüz maskesinin özelliklerini şunlar oluşturdu:
"Kullanıcının burun, ağız ve çenesi üzerine sıkı bir şekilde takılabilmeli ve maskenin yan tarafları yüze tam oturmalı. Ayrıca maskeler, buğu önleyici özelliği olan veya olmayan yüz koruması veya burun köprüsü gibi ilave özelliklerin yanı sıra farklı şekillerde ve yapılarda tasarlanmalı."
Standartla bez maskelerin performansı üç gösterge üzerinden ölçüldü. Göstergeler, "filtrasyon verimliliği", "solununabilirlik" ve "mikrobiyal yük" olarak belirlendi. Bez maske standardında verimlilik oranı, en az yüzde 90 ve üzeri olarak açıklandı.
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Temizleme, kurutma, etiket ve ambalajlama da standartta yer aldıTSE'nin hazırladığı standartla maskenin minimum kaç kez yıkanması gerektiği belirlendi. Buna göre, kolayca takılıp çıkarılabilecek şekilde tasarlanan maskeler, takılma sırasında aşırı sıkma ve rahatsızlığı önlemek için yerinde tutacak kadar güçlü olması gerekiyor.
Öte yandan standarda göre maskenin performansını koruyacak şekilde en az 5 yıkama ve kurutma döngüsüne dayanabilmesi de gerekiyor.
Etiket, ambalajlama ve satış standardına göre bez maskeler, mekanik hasar ve bulaşmayı koruyacak şekilde ambalajlanacak, bu şekilde piyasaya sürülmesi istenen maskelerin işaretleri de şeffaf, görünür ve okunur olacak.
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Öte yandan maskeyi takmak ve çıkarmak için de standart belirtildi. Standartta, maskelerin takılması ve çıkartılmasında dikkat edilmesi gereken hususlar, şu şekilde belirlendi:
"Maskeyi takarken ve çıkarırken bulaşmayı önlemek için önce koruyucu eldivenler çıkarılmalı, eller sabun ve suyla yıkanmalı veya dezenfektan ile ovalanmalı. Ardından da maskenin önüne dokunmadan maske çıkarılmalı. Kullanılmaz hale gelen maskeler prosedüre göre; lastik bir torba ile donatılmış bir kapta atılmalı."
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İhracatçılar bez maske izninden memnun
İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, "Ticaret Bakanlığı'nın çok kullanımlık maske ihracatını serbest bırakması sektörde büyük memnuniyet yarattı. Kapasitenin yüzde 15-20'sini çok kullanımlık maske üretimine ayıracak, istihdama olumlu katkı yapacak." dedi.
İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, yaptığı yazılı açıklamada, Ticaret Bakanlığı'nın çok kullanımlık bez maske ihracatına izin vermesinin sektörde büyük memnuniyet yarattığını bildirdi.
Hazır giyim ihracatçısının önünün açıldığını belirten Gültepe, şunları kaydetti:
"İhracat süreçlerinde firmaların yanında olacağız. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın dört bir yanına ihraç edeceğimiz maskelerin testlerini İHKİB'in iştiraki Ekoteks laboratuvarlarında yapacağız. Firmalarımızın herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için ürünlerini ihracat öncesi mutlaka Ekoteks laboratuvarlarında testten geçirtmelerini öneriyoruz.
Ticaret Bakanlığı'nın çok kullanımlık maske ihracatını serbest bırakması sektörde büyük bir memnuniyet yarattı. İşletmeler, kapasitelerinin yüzde 15-20'sini çok kullanımlık maske üretimine ayıracak, karar sektörün istihdamına da olumlu katkı yapacak."
Gültepe çok kullanımlık bez maske ihracatının sektörün en önemli taleplerinden biri olduğunu hatırlatarak, hazır giyim siparişlerinin durması nedeni ile yüzlerce firmanın maske ve tulum gibi tıbbi malzeme üretimine başladığını aktardı.
Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyada maskeye çok yoğun bir talep olduğunu aktaran Gültepe, şu bilgileri verdi:
"Salgın nedeniyle Türkiye'nin genel hazır giyim ihracatı ilk 4 ayda yüzde 20,1 daralırken maske ve koruyucu kıyafet ihracatında büyük sıçrama oldu. 1 Ocak-12 Mayıs tarihleri arasında maske ve koruyucu kıyafet ihracatı yüzde 585 artışla 123 milyon dolara yükseldi. Türkiye olarak söz konusu dönemde 30,3 milyon dolarlık maske, 92,7 milyon dolarlık da koruyucu giysi ihracatı gerçekleştirdik.
Orta ve uzun vadede de devam edecek görünen bu talebi fırsata dönüştürmek isteyen Çin, Bulgaristan ve Romanya gibi ülkeler maske fabrikası kurmak için hazırlık yapıyor. Oysa Türkiye'de üretime hazır ve çok güçlü bir alt yapı var. Biz bu potansiyeli kullanarak rakip ülkeler pazara girmeden satışa başlamak istiyoruz."