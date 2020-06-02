Bez maske nasıl olmalı, bez maskeler yıkanabiliyor mu? İşte getirilen standartlar

Temizleme, kurutma, etiket ve ambalajlama da standartta yer aldıTSE'nin hazırladığı standartla maskenin minimum kaç kez yıkanması gerektiği belirlendi. Buna göre, kolayca takılıp çıkarılabilecek şekilde tasarlanan maskeler, takılma sırasında aşırı sıkma ve rahatsızlığı önlemek için yerinde tutacak kadar güçlü olması gerekiyor.



Öte yandan standarda göre maskenin performansını koruyacak şekilde en az 5 yıkama ve kurutma döngüsüne dayanabilmesi de gerekiyor.



Etiket, ambalajlama ve satış standardına göre bez maskeler, mekanik hasar ve bulaşmayı koruyacak şekilde ambalajlanacak, bu şekilde piyasaya sürülmesi istenen maskelerin işaretleri de şeffaf, görünür ve okunur olacak.



Öte yandan maskeyi takmak ve çıkarmak için de standart belirtildi. Standartta, maskelerin takılması ve çıkartılmasında dikkat edilmesi gereken hususlar, şu şekilde belirlendi:



"Maskeyi takarken ve çıkarırken bulaşmayı önlemek için önce koruyucu eldivenler çıkarılmalı, eller sabun ve suyla yıkanmalı veya dezenfektan ile ovalanmalı. Ardından da maskenin önüne dokunmadan maske çıkarılmalı. Kullanılmaz hale gelen maskeler prosedüre göre; lastik bir torba ile donatılmış bir kapta atılmalı."