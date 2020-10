Bez maske kaç kere kullanılabilir? Maske standartı nasıl olmalı?

Maske yüz şekline uygun olmalı, her iki yanak bölgesine denk gelen kısımlarda boşluk olmamalı ve alt kısmı çene altına yerleştirilmeli. Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemi kaydı olan, "melt blown" özellikli süzme kabiliyetine sahip orta katmanı ve dikişsiz kumaştan üst-alt katmanları bulunan 3 katlı maskeler tercih edilmeli.



Tıbbi maskeler ıslandığında, nemlendiğinde, kirlendiğinde, yere düştüğünde veya 4 saatin üzerindeki kullanımda değiştirilmeli, maske her kullanımdan sonra mutlaka ağzı bağlanarak çöpe atılmalı. En az 5 kez yıkamaya ve kurutmaya dayanıklı olması gereken bez maskeler, dışarıdaki her kullanımdan sonra eve dönüşte mutlaka sabunlu suyla yıkanıp iyice durulanmalı