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Dünya
Hurriyet.com.tr/DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 14 Ekim 2021 - 15:11 | 

Beyrut'tan kan donduran görüntüler... Çatışmanın ortasında kaldılar!

Lübnan'ın Başkenti Beyrut'ta Hizbullah ve Emel Hareketi destekçilerinin başlattığı protestolarda çatışma çıktı. Kanlı çatışma sırasında evlerini tahliye eden siviller sokak ortasında kalırken, öğrenciler de okullarında korku içinde çatışmanın bitmesini beklediler

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Hizbullah ve Emel Hareketi destekçilerinin, Beyrut Limanı'nda geçen yıl meydana gelen patlamayı soruşturan hakim Tarık el-Bitar'ın yerine başkasının atanması için başlattığı yürüyüş sırasında çatışma çıktı.

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Çıkan olaylarda şu ana kadar 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Çatışma sırasında evlerini tahliye eden sivillerin sokak ortasında kaldığı görüldü.

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Başkentte birkaç saat boyunca silah sesleri yankılandı ve sirenlerle inleyen ambulanslar yaralıları almak için koşturdu. Görgü tanıklarının yaptıkları açıklamalarda keskin nişancıların binalardan ateş açtığı ve göstericilerin kafalarını hedef aldıkları belirtildi.

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Tüm bunlar yaşanırken hiçbir şey yokmuş gibi eli silahlı kişileri yanında durup olanları seyreden bir adamsa sosyal medyada gündem oldu.

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Mermiler bölgedeki apartman pencerelerine girdi. Dört merminin özel bir Fransız okulu olan Freres of Furn el Chebbak yakınına düştü ve büyük paniğe yol açtı.

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1975-90 iç savaşını anımsatan sahnelerde, öğrenciler korku içinde okul koridorlarına toplandılar ve çaresizce yere yatarak beklediler.

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Ajanslara düşen görüntülerde gözyaşlarına boğulan öğrencileri öğretmenleri sarılarak teselli etmeye çalıştı.

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Başka bir çarpıcı görüntüde ise bir annenin çocuklarıyla birlikte okulun dışında keskin nişancıların ateşinden saklandığı görülüyor.

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Çocuklar öğretmenleri ile beklerken aileler de çocuklarına ulaşmak istediler ancak şehir içindeki karmaşadan kent felç olmuş durumda

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Şiddetli silah seslerinin aralıksız devam ettiği mahalleyi duman kapladı. Bir otomobil alev alırken, alt katta mahsur kalan apartman sakinlerinin yardıma çağrısında bulunduğu bildirildi.

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Sosyal medyada dolaşan videolar, Hristiyan Lübnan Güçleri'nin büyük haçlar taşıyarak sokaklarda yürüdüklerini gösterdi.

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El-Sahel hastanesindeki acil serviste görevli bir görevli, üç ceset aldıklarını ve 15 yaralı olduğunu söyledi. Ölenlerden bir kadının kafasına kurşun sıkıldığı belirtildi. 15 yaralıdan ikisinin durumu ağır.

13BEYRUTTA NELER OLUYOR

BEYRUT'TA NELER OLUYOR?

Beyrut'ta geçen yıl kentin limanında meydana gelen büyük patlamayı soruşturan baş yargıcı protesto etmek için toplanan kalabalıkta silahlı çatışmalar çıktı. Olay yerine çok sayıda ambulans gönderildi..

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Adalet Sarayı dışındaki protesto, Yargıç Tarek Bitar'ın görevden alınmasını talep eden güçlü Hizbullah grubu ve müttefikleri tarafından başlatıldı

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AP'den bir gazeteci, protesto sırasında bir adamın tabancayla ateş açtığını gördü. Başka bir görgü tanığı, bir binanın balkonundan protestoculara doğru ateş eden insanları gördüğünü söyledi.

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Roket ve uzun namlulu silahların kullanıldığı olay, Beyrut'ta gerginlik ve büyük korkuya yol açtı. Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Beyrut'un güney banliyösü ile Hristiyan Lübnan Güçleri Partisi destekçilerinin yoğunlukta olduğu Fırın Şubbak bölgesinde yaşanan olayın ardından silah sesleri gelmeye devam ediyor.

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Lübnan ordusu sivillerden Beyrut'ta çatışma bölgesindeki sokakları boşaltmasını istedi, sokaklarda gördükleri silahlı kişilere ateş açacaklarını duyurdu.

18HİZBULLAHTAN AÇIKLAMA

HİZBULLAH'TAN AÇIKLAMA

Hizbullah ve Emel Hareketinden yapılan yazılı açıklamada, "Beyrut Limanı'ndaki patlamaya ilişkin soruşturmanın siyasi hedefler amacıyla kullanılmasına karşı Beyrut Adalet Sarayı'na yürüyen göstericilerin, binaların üzerindeki keskin nişancılarla hedef alındığı" ifade edildi.

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Keskin nişancıların saldırısından sonra göstericilerin kafalarından hedef alınarak yoğun şekilde ateş açıldığı aktarılan açıklamada, "silahlı örgütsel gruplar tarafından gerçekleştirilen saldırının ülkeyi fitneye çekmeye çalışılan kasıtlı bir eylem olduğu" savunuldu.

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Bunları teşvik edenlerin de sorumlu tutulacağına dikkati çekilen açıklamada, "Emel Hareketi ve Hizbullah, Lübnan ordusunu bu suçluları en kısa sürede yakalamaya davet ediyor." ifadeleri kullanıldı.

21HÜKÜMETİ RAYDAN ÇIKARABİLİR

HÜKÜMETİ RAYDAN ÇIKARABİLİR

4 Ağustos 2020'de bir liman deposunda uygunsuz bir şekilde depolanan yüzlerce ton amonyum nitrat patladı ve en az 215 kişi öldü, binlerce kişi yaralandı. Bu tarihteki en büyük nükleer olmayan patlamalardan biriydi ve siyasi bölünmeler ve benzeri görülmemiş ekonomik ve finansal çöküşle zaten çalkalanan ülkeyi daha da harap hale getirdi.

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Karmaşık soruşturmayı yöneten ikinci yargıçtan biri olan Bitar,  Hizbullah grubu ve müttefiklerinden gelen zorlu  bir muhalefetle karşılaştı. Hizbullah yetkililerinin hiçbiri 14 aylık soruşturmada şimdiye kadar suçlanmadı.

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Silahlı çatışma, ülkenin bir aylık hükümetini daha Lübnan'ın eşi görülmemiş ekonomik kriziyle mücadele etmeye başlamadan raydan çıkarabilir.

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