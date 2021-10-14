Hurriyet.com.tr/DIŞ HABERLER
Beyrut'tan kan donduran görüntüler... Çatışmanın ortasında kaldılar!
Hizbullah ve Emel Hareketi destekçilerinin, Beyrut Limanı'nda geçen yıl meydana gelen patlamayı soruşturan hakim Tarık el-Bitar'ın yerine başkasının atanması için başlattığı yürüyüş sırasında çatışma çıktı.
Başkentte birkaç saat boyunca silah sesleri yankılandı ve sirenlerle inleyen ambulanslar yaralıları almak için koşturdu. Görgü tanıklarının yaptıkları açıklamalarda keskin nişancıların binalardan ateş açtığı ve göstericilerin kafalarını hedef aldıkları belirtildi.
4
حدة الاشتباكات تتصاعد في الطيونة#lebanon24 pic.twitter.com/pmyGsSuH9y— Lebanon 24 (@Lebanon24) October 14, 2021