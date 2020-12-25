Gündem Murat DELİKLİTAŞ - Cemil ÖZDEMİR - Emin YEŞİL /İstanbul,(DHA) Haber Giriş: 25 Aralık 2020 - 13:29 | 25 Aralık 2020 - 13:29

Beyoğlu'nda hırsızlığı köpek böyle önledi

İstanbul Beyoğlu'nda, geçtiğimiz pazartesi yaşanan olayda cep telefonu hırsızlığı köpek tarafından engellendi. Masa üstüne bırakılan cep telefonunu çalındığını fark eden 'Cemile' adlı köpeğin kovaladığı hırsız, telefonu yere atarak kaçmak zorunda kaldı. Hırsızlığı telefonu yerden aldıktan sonra anladıklarını belirten Erkan Demirkılıç, "İki, üç önce arkadaşlarla burada sohbet ediyorduk. O an aradan bir arkadaş geçiyor; 'telefonu nasıl aldı, nasıl etti, nasıl çekti' hiç farkına varmadık. Koşmaya başladı, koşarken telefonu düşürdü.'' dedi.