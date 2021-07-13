Gündem Ersan SAN- Zeki GÜNAL - Özgür EREN- İSTANBUL (DHA) Haber Giriş: 13 Temmuz 2021 - 10:36 | 13 Temmuz 2021 - 10:36

Beyoğlu'nda gece kulübünde dehşet

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde gece kulübüne alınmayan 3 kadından biri, güvenlik görevlisinin parmağını ısırıp kopardı. Bunun üzerine kadın ve arkadaşları feci şekilde dövüldü. Parmağı kopan güvenlik görevlisi, ' Sanırım yanlış kanıya varılmış. Fazla alkollü ve uyuşturucu aldıkları için içeriye almak istemedim. Küfredip yüzümüze tükürmeye başladı. Arkadaşım müdahale etmek isteyince arkadaşıma çanta ile vurdu. Kendisini tuttum ve dışarıya çıkartmak istedim. Nasıl olduğunu anlayamadan kadın, parmağımı kapmış. Isırıp koparmış. Bu kadına şiddet olarak algılanmasın" diye konuştu.