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Haber Giriş: 04 Ocak 2022 - 12:48 | 

Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli'de sular ne zaman gelecek? İSKİ'den kesinti uyarısı!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 4 Ocak Salı günü; Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli'de bazı mahallelere su verilemeyeceğini açıkladı. Bu gelişmenin ardından, bu ilçelerde ikamet eden binlerce vatandaş da suların geliş saatine yönelik araştırmalarına hız verdi. Peki, Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli'de sular ne zaman gelecek?

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1
İSKİ'nin resmi açıklamasına göre, Sarayburnu - Beşiktaş - Sarıyer 900 milimetre isale hattı zorunlu deplase bağlantı çalışmaları nedeniyle 4 Ocak'ta, 10:00 -22:00 saatleri arasında 12 saat su kesintisi yaşanacak.
2
İSKİ'den yapılan açıklamada, "Sarayburnu - Beşiktaş - Sarıyer 900 mm isale hattı zorunlu deplase bağlantı çalışmaları sebebi ile 04 Ocak 2022 Salı 10:00 - 22:00 saatleri arasında 12 saat süreyle aşağıdaki bölgelere su verilemeyecektir." denildi. Su alamayacak bölgeler ise şöyle;

3
BEYOĞLU

Yenişehir, Hacıahmet, İstiklal, Arapcami, Emekyemez, Bereketzade, Müeyyedzade, Şahkulu, Kemankeş Karamustafapaşa, Hacımimi, Evliya Çelebi, Asmalımescit, Tomtom, Firuzağa, Kuloğlu, Kılıçalipaşa, Cihangir, Pürtelaş, Hasanefendi, Ömer Avni ve Gümüşsuyu

4
BEŞİKTAŞ

Vişnezade, Sinanpaşa, Türkali, Cihannuma, Abbasağa ve Yıldız

ŞİŞLİ

Harbiye, Yayla, Paşa ve Feriköy

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