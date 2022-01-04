Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli'de sular ne zaman gelecek? İSKİ'den kesinti uyarısı!

İSKİ'den yapılan açıklamada, "Sarayburnu - Beşiktaş - Sarıyer 900 mm isale hattı zorunlu deplase bağlantı çalışmaları sebebi ile 04 Ocak 2022 Salı 10:00 - 22:00 saatleri arasında 12 saat süreyle aşağıdaki bölgelere su verilemeyecektir." denildi. Su alamayacak bölgeler ise şöyle;



