Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli'de sular ne zaman gelecek? İSKİ'den kesinti uyarısı!
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 4 Ocak Salı günü; Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli'de bazı mahallelere su verilemeyeceğini açıkladı. Bu gelişmenin ardından, bu ilçelerde ikamet eden binlerce vatandaş da suların geliş saatine yönelik araştırmalarına hız verdi. Peki, Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli'de sular ne zaman gelecek?
İSKİ'nin resmi açıklamasına göre, Sarayburnu - Beşiktaş - Sarıyer 900 milimetre isale hattı zorunlu deplase bağlantı çalışmaları nedeniyle 4 Ocak'ta, 10:00 -22:00 saatleri arasında 12 saat su kesintisi yaşanacak.
BEYOĞLU
Yenişehir, Hacıahmet, İstiklal, Arapcami, Emekyemez, Bereketzade, Müeyyedzade, Şahkulu, Kemankeş Karamustafapaşa, Hacımimi, Evliya Çelebi, Asmalımescit, Tomtom, Firuzağa, Kuloğlu, Kılıçalipaşa, Cihangir, Pürtelaş, Hasanefendi, Ömer Avni ve Gümüşsuyu
Yenişehir, Hacıahmet, İstiklal, Arapcami, Emekyemez, Bereketzade, Müeyyedzade, Şahkulu, Kemankeş Karamustafapaşa, Hacımimi, Evliya Çelebi, Asmalımescit, Tomtom, Firuzağa, Kuloğlu, Kılıçalipaşa, Cihangir, Pürtelaş, Hasanefendi, Ömer Avni ve Gümüşsuyu