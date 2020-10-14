Beyin sisi ne demek? İşte beyin sisi belirtileri ve nedenleri

BEYİN SİSİ NEDENLERİ Vitamin ve mineral noksanlıkları.

B12 ve D vitamini eksiklikleri.

Omega-3, özellikle DHA azalması.

Magnezyum ve iyot eksikliği.

Hormonal eksilmeler.

Tiroid tembelliği.

Menopoz/östrojen kaybı.

Testosteron eksilmesi.

Böbreküstü bezi yorgunluğu.

Maskeli ya da açık depresyon, fibromiyalji.

Ağır metal (cıva, kurşun) toksisitesi.

Alkol, ilaçlar ve diğer maddelerin birikimi/detoks ihtiyacı.

Bağırsak iç dengesinin bozulması/disbiyosiz.

Gluten/histamin/früktoz/laktoz duyarlılığı.

Hipoglisemi.

Homosistein birikimi.

Demir eksikliği.