Beyin sisi ne demek? İşte beyin sisi belirtileri ve nedenleri
Korona virüsünü atlatan birçok hastanın, 'beyin sisi' olarak adlandırılan semptomu yaşamaya devam ettiği ortaya çıktı. Covid-19’u atlatan birçok hastada ‘beyin sisi’nin yanında baş ağrılarından, yüksek ses tahammülsüzlüğüne ve duyguları kontrol etme güçlükleri görülüyor. Peki, beyin sisi nedir? İşte beyin sisi belirtileri ve nedenleri...
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"Brain fog" olarak adlandırılan beyin sisi, son yıllarda sık duyulan terimlerden biri haline geldi. Beyin sisinin nedenleri farklılık gösterse de belirtileri genellikle benzerlik gösteriyor. Beyin sisi hafıza problemlerine, odaklanamama, zihinsel netlik eksikliğine ve konsantrasyon zayıflığına neden olabilmektedir.
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BEYİN SİSİ NEDENLERİ
Vitamin ve mineral noksanlıkları. B12 ve D vitamini eksiklikleri. Omega-3, özellikle DHA azalması. Magnezyum ve iyot eksikliği. Hormonal eksilmeler. Tiroid tembelliği. Menopoz/östrojen kaybı. Testosteron eksilmesi. Böbreküstü bezi yorgunluğu. Maskeli ya da açık depresyon, fibromiyalji. Ağır metal (cıva, kurşun) toksisitesi. Alkol, ilaçlar ve diğer maddelerin birikimi/detoks ihtiyacı. Bağırsak iç dengesinin bozulması/disbiyosiz. Gluten/histamin/früktoz/laktoz duyarlılığı. Hipoglisemi. Homosistein birikimi. Demir eksikliği.
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BEYİN SİSİ BELİRTİLERİ
Dikkat dağınıklığı Odaklanamama Algılayamama Konsantre olamama Öğrenme güçlüğü Asabiyet Sersemlik hissi Beyin yorgunluğu Unutkanlık