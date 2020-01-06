Beyin sağlığı için en faydalı besinler nelerdir?

Çikolata zihni sakinleştiriyor, mutlu ediyor Çikolata, hem kendimizi iyi hissetmemizi sağlayan psikoaktif kimyasallar barındırıyor hem de güçlü oksit giderici maddeler içeriyor. Harvard Üniversitesi’nden bir grup araştırmacının az da olsa düzenli çikolata yiyen insanların, ortalama 1 yıl daha fazla yaşadıklarını iddia ettiklerini belirten Dr. Mehmet Yavuz, sözlerini şu şekilde aktarmayı sürdürüyor: “Çikolata aynı zamanda mutluluk hormonu olan serotonini, keyif ve enerji veren feniletilamin ile endorfini de aktive etmektedir. Bu nedenle, çikolatanın zihni sakinleştirmenin yanı sıra, mutluluk verici etkileri de vardır. Tek olumsuz nokta, çikolata ile birlikte vücuda fazladan kalori alınmasıdır. Kilo problemi olanların ve şeker hastalarının bu konuda dikkatli olmaları gerekir. Çayın yanında tatlandırıcı olarak çikolata kullanımı, beyin ve beden sağlığı için muhteşem bir kombinasyondur. Çayı kurutulmuş dut ya da kayısı ile beraber içmek de aynı etkiyi sağlayacaktır. Böylelikle hem şekerin olumsuz etkilerinden korunmuş hem de güçlü antioksidan alınmış olacaktır.