Beyazıt Öztürk tatil için Çeşme'de malikane tuttu! Kira bedeli dudak uçuklattı
Uzun süredir gözlerden uzak olan Beyazıt Öztürk, Çeşme tatilinde görüntülendi. Yaz sezonu için iki katlı beyaz bir taş ev kiralayan sunucunun, 150 bin lira ödeme yaptığı iddia edildi.
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Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, çok uzun bir aranın ardından Ege'de ortaya çıktı… Takvim'de yer alan habere göre; iki hafta önce tatil sezonunu İzmir Çeşme'de açan başarılı sunucu, gözlerden uzak olmak için taş bir villa kiraladı.
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Öztürk, ihtişamlı özel malikanesine yerleştikten sonra da evin içine bir takım eşyalar aldı.
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Çeşme'ye annesi Nurten Öztürk ile giden bekar sunucunun, karantina döneminde aldığı kilolar ise dikkatlerden kaçmadı.
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Boş vakitlerinde de köpeği ile oynayan televizyoncu, iddialara göre yaz sezonu için kiraladığı eve yaklaşık 150 bin lira ödeme yaptı.