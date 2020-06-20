MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriBeyazıt Öztürk tatil için Çeşme'de malikane tuttu! Kira bedeli dudak uçuklattı
GeriMagazin Beyazıt Öztürk tatil için Çeşme'de malikane tuttu! Kira bedeli dudak uçuklattı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 20 Haziran 2020 - 13:25,

Beyazıt Öztürk tatil için Çeşme'de malikane tuttu! Kira bedeli dudak uçuklattı

Uzun süredir gözlerden uzak olan Beyazıt Öztürk, Çeşme tatilinde görüntülendi. Yaz sezonu için iki katlı beyaz bir taş ev kiralayan sunucunun, 150 bin lira ödeme yaptığı iddia edildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, çok uzun bir aranın ardından Ege'de ortaya çıktı… Takvim'de yer alan habere göre; iki hafta önce tatil sezonunu İzmir Çeşme'de açan başarılı sunucu, gözlerden uzak olmak için taş bir villa kiraladı.

2
Abone Olgoogle-news

Öztürk, ihtişamlı özel malikanesine yerleştikten sonra da evin içine bir takım eşyalar aldı.

3
Abone Olgoogle-news

Çeşme'ye annesi Nurten Öztürk ile giden bekar sunucunun, karantina döneminde aldığı kilolar ise dikkatlerden kaçmadı.

4
Abone Olgoogle-news

Boş vakitlerinde de köpeği ile oynayan televizyoncu, iddialara göre yaz sezonu için kiraladığı eve yaklaşık 150 bin lira ödeme yaptı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi