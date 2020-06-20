Beyazıt Öztürk tatil için Çeşme'de malikane tuttu! Kira bedeli dudak uçuklattı

Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, çok uzun bir aranın ardından Ege'de ortaya çıktı… Takvim'de yer alan habere göre; iki hafta önce tatil sezonunu İzmir Çeşme'de açan başarılı sunucu, gözlerden uzak olmak için taş bir villa kiraladı.