Koronavirüs aşısında ürküten sözler

ABD EN FAZLA CAN KAYBININ YAŞANDIĞI ÜLKE ABD'de şu ana kadar yaklaşık 2 milyon 300 bin kişi koronavirüse yakalandı ve en az 120 bin kişi hayatını kaybetti. Bu sayılarla ABD dünyada salgın nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ülke.