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Hürriyet
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Dünya
BBC Trükçe - Fotoğraflar: Reuters, AP, AFP
Haber Giriş: 24 Haziran 2020 - 16:49,

Koronavirüs aşısında ürküten sözler

Beyaz Saray Sağlık Danışmanı, ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Doktor Anthony Fauci, Covid-19 salgını ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu

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Dünyada yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını tüm hızıyla devam ederken ülkelerden gelen vaka sayılarındaki artış endişe yaratmaya devam ediyor.

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ABD vaka ve ölüm sayılarında en ağır bilançoya sahip ülkelerin başında gelirken Beyaz Saray'ın en yetkili kişilerinden olan Doktor Anthony Fauci konuyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

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Beyaz Saray Sağlık Danışmanı, ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Doktor Anthony Fauci, ülkede bazı eyaletlerde koronavirüs vakalarında kaygı verici bir artış görüldüğünü söyledi.

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Amerikan Kongresi'nde konuşan Fauci, "İki gün önceki rakamlar, bir günde 30 bin yeni vaka olduğunu gösteriyordu. Bu beni kaygılandırıyor. Önümüzdeki iki hafta Texas, Florida, Arizona ve diğer eyaletlerde gördüğümüz artışları durdurmakta hayati önem taşıyor" dedi.

5AMERİKALILARA ÖNEMLİ UYARI
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AMERİKALILARA ÖNEMLİ UYARI!

Fauci, Amerikalılara hitaben, "A planı: Kalabalık yerlere gitmeyin. B planı: Gidiyorsanız mutlaka maske takın" diye konuştu.

6AŞI İÇİN FAZLA İYİMSERİZ
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'AŞI İÇİN FAZLA İYİMSERİZ'

2020 sonuna kadar bir aşı bulunabileceği konusunda temkinli bir iyimserlik içinde olduğunu belirten Fauci konuşmasında, "Aşının bulunamaması ihtimali yok ama bulunması zaman alabilir" ifadelerini kullandı.

7MUTLAKA GRİP AŞISI YAPTIRIN
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'MUTLAKA GRİP AŞISI YAPTIRIN'

Salgın Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri Başkanı Doktor Robert Redfield ise Amerikalılardan bu yıl grip aşısı olmalarını istedi ve "Grip aşılarınızı güven içinde yaptırabilirsiniz. Bu bile hayat kurtarıcı olacaktır" dedi.

8TRUMPTAN ŞAKA GİBİ AÇIKLAMA
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TRUMP'TAN 'ŞAKA GİBİ' AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu Oklahoma eyaletinin Tulsa kentindeki mitingde, resmi vaka sayılarının düşük çıkması için danışmanlarına testlerin azaltılması talimatı verdiğini söylemişti.

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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "Trump'ı şaka yaptığı" belirtilmişti. Trump ise Salı günü gazetecilere "Şaka yapmıyorum" demişti.

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Kongre'de konuşan sağlık yetkileri ise kendilerine test sayısının azaltılması taliamatı verilmediğini hatta hatta test sayısını artıracaklarını söyledi.

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Ülkede bu gelişmeler yaşanırken protesto eylemleri de davam ediyor. Irkçılık karşıtı gösterilerde çok sayıda eylemci virüs tehlikesine rağmen toplanıyor ve çok sayıda polis de alanlarda bulunuyor.

12ABD EN FAZLA CAN KAYBININ YAŞANDIĞI ÜLKE
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ABD EN FAZLA CAN KAYBININ YAŞANDIĞI ÜLKE

ABD'de şu ana kadar yaklaşık 2 milyon 300 bin kişi koronavirüse yakalandı ve en az 120 bin kişi hayatını kaybetti. Bu sayılarla ABD dünyada salgın nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ülke.

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Fakat başkan Trump hafta sonunda yeniden başlattığı seçim kampanyası kapsamında Arizona eyaletinin Phoenix kentinde yaptığı konuşmada "hastalığın bitmekte olduğunu" söyledi.

14TRUMPTAN VİRÜSE IRKÇI İSİM YAKIŞTIRMASI
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TRUMP'TAN VİRÜSE IRKÇI İSİM YAKIŞTIRMASI

Trump bir kez daha virüsten "kung flu" diye bahsetti. Beyaz Saray Çin'e referansla kullanılan bu terimin ırkçı bir tanımlama olduğu suçlamalarını reddediyor.

15VAKA REKORU KIRILDI
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VAKA REKORU KIRILDI

Trump'ın Salı günü büyük bir kilisede konuşma yaptığı Arizona, aynı gün en yüksek yeni koronavirüs vakası rekorunu kırdı.

16SAĞLIK SİSTEMİ KİLİTLENEBİLİR UYARISI
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SAĞLIK SİSTEMİ KİLİTLENEBİLİR UYARISI

Yetkililer hastanelerin yatak kapasitesinin şu anda yüzde 80 doluluk oranını aştığını söyleyerek önümüzdeki günler ve haftalarda sağlık sisteminin salgınla başa çıkamaz hale gelebileceği uyarıları yapıyorlar.

17SALGIN HANGİ EYALETLERDE HIZ KAZANDI
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SALGIN HANGİ EYALETLERDE HIZ KAZANDI?

ABD'de eyaletlerin çoğunda günlük koronavirüs vaka sayıları artıyor. Arizona, Nevada ve Texas'ta bu hafta en yüksek günlük vaka sayıları açıklandı.

18SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELEBİLİR
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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELEBİLİR

California, South Carolina, Utah, Mississippi ve Louisiana'da da vaka sayıları hızla artıyor. Bazı eyalet valileri sokağa çıkmayı yeniden kısıtlayabilceklerini söylüyor.

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Pazartesi günü Florida'da vaka sayısı 100 bini aştı. Eyalet çapında maske zorunluluğu yok ama bir çok kent ve kasabanın yöneticileri bu yönde kararlar aldılar.

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Texas eyaletinde sosyal mesafe kurallarını çiğneyen bir çok iş yerinin alkol satış ruhsatları geçici olarak iptal edildi.

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Salı günü Washington valisi kamusal alanlarda maske takılmasının zorunlu olduğunu açıkladı. Bu eyalette vaka sayıları geçen hafta yüzde 35 artmıştı.

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