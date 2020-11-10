Beyaz Saray dedikoduları

Melania Trump önceki gün seçim sonuçlarına ilişkin sessizliğini ilk kez bozmuş ve bu konuda şöyle bir tweet atmıştı: “Amerikan halkı adil seçimleri hak ediyor. Her yasal -yasal olmayan değil- oy sayılmalıdır. Demokrasimizi, eksiksiz bir şeffaflıkla korumak zorundayız.”