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Hürriyet
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Dünya
Haber Giriş: 10 Kasım 2020 - 07:00 | 

Beyaz Saray dedikoduları

ABD’de Joe Biden’ın ipi göğüslediği başkanlık seçiminin yankıları sürüyor. Başkan Trump, seçimlerin üzerinden bir hafta geçmesine rağmen sonucun şaibeli olduğunu öne sürüyor. Trump yargıya giderken, ABD medyası Beyaz Saray söylentileriyle dolu.

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1MELANIA BOŞANMA YOLUNDA
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MELANIA BOŞANMA YOLUNDA

First Lady Melania Trump’ın (50), görevinin sona ermesinin ardından eşi Donald Trump’tan (74) boşanacağı öne sürüldü.

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Trump’ın görevden alınan eski yardımcılarından Omarosa Manigault Newman’ın iddiasına göre, ABD Başkanı ile Melania Trump’ın 15 yıllık evliliği sona erdi. Hatta öyle ki, Melania resmi boşanma için “dakikaları sayıyor”.

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Newman, çiftin evliliklerinin çok tuhaf olduğunu, Trump’ın Melania’yı eşten çok bir emir kulu gibi gördüğünü söyledi.

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Melania Trump’ın evliliğinden rahatsız olduğu daha önce de gündeme gelmiş, kameralar önünde eşinin elini tutmak istememesi çok konuşulmuştu.

5EŞİNE DESTEK VERİYOR
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EŞİNE DESTEK VERİYOR

Başka bir iddiaya göre ise Melania Trump, eşi Donald Trump’a tam destek veriyor.

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Melania Trump önceki gün seçim sonuçlarına ilişkin sessizliğini ilk kez bozmuş ve bu konuda şöyle bir tweet atmıştı: “Amerikan halkı adil seçimleri hak ediyor. Her yasal -yasal olmayan değil- oy sayılmalıdır. Demokrasimizi, eksiksiz bir şeffaflıkla korumak zorundayız.”

7SAHNEYE IVANKA ÇIKABİLİR
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SAHNEYE IVANKA ÇIKABİLİR

Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump (39), ücret talep etmeden, babasının başdanışmanı olarak görev yaptı.

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Eşi Jared Kushner da, Trump’ın özellikle Ortadoğu konusunda başdanışmanlarından biriydi.

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Bazı çevreler, 2024’te Ivanka’nın Cumhuriyetçi Parti’den başkan adayı olarak sahneye çıkacağı yorumunda bulunuyor.

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Hatta Donald Trump’ın yenilgiyi kabul etmediği takdirde, Ivanka’nın 2024’teki adaylığını tehlikeye düşüreceği de konuşulanlar arasında.

11TRUMP AİLESİ NE YAPACAK
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TRUMP AİLESİ NE YAPACAK

Trump henüz pes etmezken, yenilgi kesinleştiği takdirde başkanlık sonrasında ne yapacağı merak konusu.

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New York Times gazetesinde yer alan bir makaleye göre, emlak şirketine geri dönebilir ya da televizyon kariyerine devam edebilir.

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Kızı Ivanka Trump’ın da babası gibi televizyonlardan teklif aldığı iddia ediliyor. Ancak en kuvvetli ihtimal Trump’ların emlak sektörüne geri dönmesi olarak görülüyor.

14YA TRUMP DİRENİRSE
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YA TRUMP DİRENİRSE

Bir diğer önemli konu da, Trump’ın sonucu kabul etmemesi durumunda Beyaz Saray’dan nasıl çıkartılacağı.

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Trump’ın yumuşak bir geçişi reddetmesi halinde gizli servis mensupları tarafından ofisten zor kullanılarak çıkartılabileceği konuşulanlar arasında.

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