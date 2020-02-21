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Haber Giriş: 21 Şubat 2020 - 13:57, /

Pembe halıda renkli görüntüler

Ödül sezonu hızlı geçiyor. Şimdi de Latin müziğin ustaları ödül gecesinde bir araya geldi.

BACKGRID USA

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1

Grammy, Britt derken sıra Latin müziğin ustalarına verilen Premio Lo Nuestro Ödülleri'ne geldi. ABD merkezli İspanyolca televizyon ağı olan Univision'ın bu yıl 32'nci kez düzenlediği geleneksel ödül gecesi Miami'de yapıldı. American Airlines Arena'daki tören Latin müziğin ünlülerini buluşturdu.  

Aslında genel bir kural olmamasına rağmen özellikle de kadın konuklar törene beyaz ağırlıklı olmak üzere açık renkli kıyafetlerle katıldı. Törenin pembe halısında da renkli görüntüler yaşandı. İşte Premio Lo Nuestro Ödülleri'nin pembe halı geçişinden objektiflere yansıyanlar.

2

Alejandra Espinoza

3

Chesca

4

Chiquis Rivera

5

Emilia

6

Galilea Montijo

7

Janelle Rodriguez

8

Kiara Liz

9

Kimberley Dos Ramos

10

Leli Hernandez

11

Lili Estefan

12

Lindsay Casinelli

13

Lunay

14

Nadia Ferreira

15

Ricky Martin

16

Sebastian Yatra

17

Tainy

18

Thalia

19

Thalia

20

Zuleyka Rivera

21
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