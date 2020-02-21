Pembe halıda renkli görüntüler

Grammy, Britt derken sıra Latin müziğin ustalarına verilen Premio Lo Nuestro Ödülleri'ne geldi. ABD merkezli İspanyolca televizyon ağı olan Univision'ın bu yıl 32'nci kez düzenlediği geleneksel ödül gecesi Miami'de yapıldı. American Airlines Arena'daki tören Latin müziğin ünlülerini buluşturdu.



Aslında genel bir kural olmamasına rağmen özellikle de kadın konuklar törene beyaz ağırlıklı olmak üzere açık renkli kıyafetlerle katıldı. Törenin pembe halısında da renkli görüntüler yaşandı. İşte Premio Lo Nuestro Ödülleri'nin pembe halı geçişinden objektiflere yansıyanlar.