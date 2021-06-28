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Televizyon
Haber Giriş: 28 Haziran 2021 - 16:11 | 

Betül Böçkün elendi mi, Doya Doya Moda'da neden yok? Jüri üyesinden Betül Böçkün açıklaması

Betül Böçkün'ün Doya Doya Moda All Star sezonunun yeni bölümlerinde yer almaması soru işaretlerine neden oldu. İddialı yarışmacının programdan ayrılmak zorunda kaldığı bölümü kaçıran izleyiciler, "Betül Böçkün elendi mi, Doya Doya Moda'da neden yok? " gibi sorulara yanıt arıyor. Betül Böçkün'ün ayrılma nedenini jüri üyesi Umut Eker açıklamıştı. İşte o açıklama

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Doya Doya Moda ilk sezonunun şampiyonu Betül Böçkün, All Star sezonuna beklenmedik bir şekilde veda etti. Jüri üyesi Umut Eker, Betül Böçkün’ün yarışmaya devam edemeyeceğini açıkladı. “Bir şey açıklamak zorundayım, üzülerek açıklayacağım. Bugün Betül sağlık sorunu nedeniyle aramızda değildi. Az önce aldığımız habere göre Betül artık aramızda olamayacak. Sesli bir ortamda bulunmaması kendisi için daha iyi olamayacak. “ sözleriyle Betül Böçkün’ün ayrıldığını duyurdu.

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Sürpriz bir şekilde programa veda eden Betül Böçkün'ün Instagram hesabında veda postu paylaştı ve altına "Ddm evindeki son kombin olarak buda burda dursun." Notunu düştü.

3Betil Böçkün kimdir

Betil Böçkün kimdir?

Kuaförlük yapan ve 25 yaşında olan Betil Böçkün, aslen Bingöllü. Anne ve babası ayrı olan Betül Böçkün, annesiyle görüşmediklerini ve neredeyse hiç görmediklerini dile getirdi. Betül Böçkün, 3 yaşındaki çocuğunun da vefat ettiğini dile getirirken başta jüri üyeleri olmak üzere ekran karşısındakiler de derinden etkilenmişti.

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