Betül Böçkün elendi mi, Doya Doya Moda'da neden yok? Jüri üyesinden Betül Böçkün açıklaması

Betil Böçkün kimdir? Kuaförlük yapan ve 25 yaşında olan Betil Böçkün, aslen Bingöllü. Anne ve babası ayrı olan Betül Böçkün, annesiyle görüşmediklerini ve neredeyse hiç görmediklerini dile getirdi. Betül Böçkün, 3 yaşındaki çocuğunun da vefat ettiğini dile getirirken başta jüri üyeleri olmak üzere ekran karşısındakiler de derinden etkilenmişti.