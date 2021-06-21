Betül Böçkün Doya Doya Moda'da neden yok, ayrıldı mı? Jüri üyesinden Betül Böçkün açıklaması
Doya Doya Moda'nın geçtiğimiz haftaki finalinde Betül Böçkün'ün akıbeti merak konusu olmuştu. Dört gün boyunca yarışmayı sürdüren Betül Böçkün'ün haftanın finalinde yer almaması soru işareti bıraktı. Betül Böçkün ile ilgili gelişme ise programın son dakikalarında netleşti. Peki, Betül Böçkün Doya Doya Moda'da neden yok, ayrıldı mı?
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Jüri üyesi Umut Eker, Betül Böçkün’ün yarışmaya devam edemeyeceğini açıkladı. “Bir şey açıklamak zorundayım, üzülerek açıklayacağım. Bugün Betül sağlık sorunu nedeniyle aramızda değildi. Az önce aldığımız habere göre Betül artık aramızda olamayacak. Sesli bir ortamda bulunmaması kendisi için daha iyi olamayacak. “ sözleriyle Betül Böçkün’ün ayrıldığını duyurdu.
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Sürpriz bir şekilde programa veda eden Betül Böçkün'ün Instagram hesabında veda postu paylaştı ve altına "Ddm evindeki son kombin olarak buda burda dursun." Notunu düştü.
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Betil Böçkün kimdir?
Kuaförlük yapan ve 25 yaşında olan Betil Böçkün, aslen Bingöllü. Anne ve babası ayrı olan Betül Böçkün, annesiyle görüşmediklerini ve neredeyse hiç görmediklerini dile getirdi. Betül Böçkün, 3 yaşındaki çocuğunun da vefat ettiğini dile getirirken başta jüri üyeleri olmak üzere ekran karşısındakiler de derinden etkilenmişti.