Beta varyantı nedir? Beta varyantı hangi ülkelerde var? Beta varyantı tedirginlik yarattı

Beta varyantı, 501.V2 ya da B.1.351 olarak da biliniyor. Uzmanlar, varyantın geçirdiği genetik değişiklikleri incelemeye devam ediyor. kovid-19 salgınına neden olan virüs dahil, tüm virüsler yeni varyantlar ortaya çıkaracak şekilde mutasyona uğrarlar.