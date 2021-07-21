Beta varyantı nedir? Beta varyantı hangi ülkelerde var? Beta varyantı tedirginlik yarattı
Beta varyantı ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Koronavirüsle mücadele aşı çalışmalarıyla devam ederken beta varyantı haberleri bir kez daha tedirginliğe neden oldu. Mevcut Covid aşılarının Beta varyantına karşı ne kadar koruyucu olduğuna yönelik soru işaretleri tamamen giderilmiş değil. Peki, Beta varyantı nedir? Beta varyantı hangi ülkelerde var?
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Beta varyantı, 501.V2 ya da B.1.351 olarak da biliniyor. Uzmanlar, varyantın geçirdiği genetik değişiklikleri incelemeye devam ediyor. kovid-19 salgınına neden olan virüs dahil, tüm virüsler yeni varyantlar ortaya çıkaracak şekilde mutasyona uğrarlar.
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BETA DAHA MI TEHLİKELİ?
Beta'daki bazı değişiklikler, koronavirüsün "spike proteini" olarak adlandırılan, virüsün hücrelere yapışmasını ve içine girmesini sağlayan diken benzeri çıkıntılarda meydana geldi.
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Beta varyantı, Delta ve Alfa'da olduğu gibi, "endişe verici varyantlar" arasında değerlendiriliyor. Bu durum, varyantın bilim insanlarının incelemesi gereken kaygı verici özelliklere sahip olduğu anlamına gelebilir
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BETA VARYANTI NE KADAR YAYILDI?
Beta varyantı dünyada 50'den fazla ülkeye yayıldı.İngiltere'de 1000 vakanın üzerinde Beta enfeksiyonu tespit edildi. Tüm Kovid vakaları arasında bu düşük bir oran. Delta olarak bilinen varyant ise İngiltere'deki tüm vakaların yüzde 99'unu oluşturuyor.