Bestemsu Özdemir mesleğine dönüyor!

İstanbul Teknik Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü’nde eğitimini tamamlayan Özdemir, oyunculuktan vakit bulamadığı mesleğiyle ilgili çalışmalarına, COVID-19 sebebiyle evde kaldığı süre boyunca tekrar başladı. Önceki akşam Etiler’de görüntülenen oyuncu, muhabirlerle sohbet etti.
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20 PARÇALIK KOLEKSİYON GELİYOR
Pandemi nedeniyle genelde evde vakit geçirdiğini dile getiren Özdemir, “Evdeyiz hepimiz çoğunlukla, sizin de olduğunuz gibi. Ben de moda ile ilgili çizim filan yapıyorum” dedi.
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Yeni koleksiyon hazırlığında olduğunu belirten oyuncu, “20 parçalık bir koleksiyonu hazırlıyorum. Avrupa’da bir Türk markası olmadığı için öncelikle orayı hedefledik.
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Türkiye’de de birkaç konsept mağazada olacak. Koleksiyon yakında bestemsuozdemir.co ile online’da ve konsept mağazalarda yerini alacak” diye konuştu.