Bestemsu Özdemir mesleğine dönüyor!

20 PARÇALIK KOLEKSİYON GELİYOR Pandemi nedeniyle genelde evde vakit geçirdiğini dile getiren Özdemir, “Evdeyiz hepimiz çoğunlukla, sizin de olduğunuz gibi. Ben de moda ile ilgili çizim filan yapıyorum” dedi.