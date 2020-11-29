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Haber Giriş: 29 Kasım 2020 - 09:02 | 

Bestemsu Özdemir mesleğine dönüyor!

Oyunculuk hayatına “Sakarya Fırat” dizisiyle başlayan, “Meryem”, “Kara Para Aşk” ve “Ege’nin Hamsisi” gibi sevilen dizilerde de rol alan Bestemsu Özdemir, asıl mesleğine yöneldi.

Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
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Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
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İstanbul Teknik Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü’nde eğitimini tamamlayan Özdemir, oyunculuktan vakit bulamadığı mesleğiyle ilgili çalışmalarına, COVID-19 sebebiyle evde kaldığı süre boyunca tekrar başladı. Önceki akşam Etiler’de görüntülenen oyuncu, muhabirlerle sohbet etti.

220 PARÇALIK KOLEKSİYON GELİYOR
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20 PARÇALIK KOLEKSİYON GELİYOR

Pandemi nedeniyle genelde evde vakit geçirdiğini dile getiren Özdemir, “Evdeyiz hepimiz çoğunlukla, sizin de olduğunuz gibi. Ben de moda ile ilgili çizim filan yapıyorum” dedi.

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Yeni koleksiyon hazırlığında olduğunu belirten oyuncu, “20 parçalık bir koleksiyonu hazırlıyorum. Avrupa’da bir Türk markası olmadığı için öncelikle orayı hedefledik.

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Türkiye’de de birkaç konsept mağazada olacak. Koleksiyon yakında bestemsuozdemir.co ile online’da ve konsept mağazalarda yerini alacak” diye konuştu.

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Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
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